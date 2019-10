La scure dei dazi | Parmigiano Reggiano | Grana Padano | Gorgonzola | salumi | agrumi | succhi

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) “Ladeisi abbatte sul record storico per il Made in Italy negli Stati Uniti, che rappresentano il principale mercato di sbocco fuori dai confini europei, con un balzo del +8,3% nei primi otto mesi del 2019“: è quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero ad agosto, in occasione dell’entrata in vigore deiUsa sui prodotti europei a partire dalle ore 00.01 (EST) del 18 ottobre secondo il Federal Register che ha pubblicato la black list definitiva dei prodotti Ue colpiti, decisa dalla Rappresentanza Usa per il commercio (Ustr) nell’ambito della disputa nel settore aereonautico che coinvolge l’americana Boeing e l’europea Airbus. “Sul mercato Usa – sottolinea la Coldiretti – il Made in Italy è cresciuto fino ad ora più del doppio rispetto al mercato mondiale dove la crescita è stata pari ad ...

