La Regione Abruzzo approva nuova legge sulle case popolari | Meloni | ' Vittoria'

Regione Abruzzo - la giunta di centrodestra ripristina i rimborsi spese per le trasferte di governatore e assessori : La giunta abruzzese retta da Marco Marsilio (Fratelli d’Italia) ripristina i rimborsi spese per le trasferte istituzionali del presidente e dei suoi assessori. rimborsi che erano stati aboliti nel 2015 dall’amministrazione di centrosinistra guidata da Luciano D’Alfonso. Il nuovo governo regionale di centrodestra ha deciso che governatore, membri della giunta e sottosegretario di presidenza torneranno a girare istituzionalmente l’Italia a carico ...

Regione Abruzzo - M5s denuncia la moltiplicazione di poltrone nella società partecipata. Il governatore Marsilio (Fdi) : “Falso” : Prima si chiamava Arit, e si occupava esclusivamente di informatica. Ma da quando, con una legge del 2016, ha cambiato nome (Aric) e pelle, ha visto moltiplicarsi le poltrone invece che concretizzarsi in toto il nuovo compito che le era stato assegnato. L’Aric dovrebbe svolgere il ruolo di centrale congiunta d’acquisto per la Regione Abruzzo, di soggetto aggregatore e stazione unica appaltante. Funzioni fondamentali per spendere (bene) il denaro ...

«Visitate l'Abruzzo» - ma le immagini dello spot sono delle Maldive : Regione nella bufera : Ha destato scalpore tra gli abruzzesi, ma anche sui media nazionali, l'utilizzo di due foto relative alle Maldive e ad altipiani montuosi dall'atmosfera nepalese per promuovere l'offerta...

Regione Abruzzo - campagna per il turismo con foto delle Maldive. M5s : “Schiaffo al territorio e compenso esagerato” : Una campagna regionale per promuovere il turismo in Abruzzo fatta (anche) con foto delle Maldive, e con solo il 40% del budget della campagna digital dedicato alle inserzioni pubblicitarie e il resto come “compenso per la gestione della campagna. Un compenso veramente esagerato”. La denuncia arriva dal deputato Andrea Colletti e del consigliere regionale Francesco Taglieri, entrambi del Movimento 5 Stelle, che sono partiti dalla ...

Regione Abruzzo - rinviata la seduta sul referendum sul maggioritario voluta dalla Lega. Bagarre con M5s e Pd : arrivano i carabinieri : Dovevano approvare la richiesta di referendum popolare a favore del sistema elettorale maggioritario voluta dai vertici nazionali della Lega. Ma la vicepresidente della commissione ha rinviato la seduta. Il motivo? La mancanza del numero legale dei consiglieri, che sono dentro l’edificio del consiglio regionale ma ancora nei corridoi. È Bagarre in Abruzzo tra i consiglieri della Lega e quelli del Movimento 5 stelle. Il 25 settembre scorso ...

Regione Abruzzo - a rischio la proposta leghista del referendum sul maggioritario. Scatta bagarre con M5s e Pd : arrivano i carabinieri : Dovevano approvare la richiesta di referendum popolare a favore del sistema elettorale maggioritario voluta dai vertici nazionali della Lega. Ma la vicepresidente della commissione ha rinviato la seduta. Il motivo? La mancanza del numero legale dei consiglieri, che sono dentro l’edificio del consiglio regionale ma ancora nei corridoi. È bagarre in Abruzzo tra i consiglieri della Lega e quelli del Movimento 5 stelle. Il 25 settembre scorso ...

Anno scolastico 2019/20 - i numeri nella Regione Abruzzo : L'Aquila - Sono 173.096 gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado che il 16 settembre 2019, data ufficiale stabilita dal calendario regionale, tornerAnno in aula. Molte Istituzioni scolastiche del territorio regionale, in base all’autonomia, hAnno stabilito di anticipare di qualche giorno la ripresa delle lezioni. Sono 51.544 gli studenti della provincia di Chieti, 45.154 nella provincia di Pescara, 39.854 nella provincia di Teramo e ...