La nuova Toyota Yaris è sempre più ibrida

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Ancorapiù efficiente, è questa la ricetta della. È la quarta generazione del modello cha ha fatto la storia diin Italia fin dal lancio della prima generazione nel 1999; da allora a oggi ne sono state vendute circa un milione sul mercato italiano. Le novità principali della piccola giapponese sono rappresentate dallapiattaforma TNGA-B, dal nuovo motore Hybrid Dynamic Force 1.5 e dall’ultima evoluzione della suite di sistemi si assistenza alla guidaSafety Sense. Ma lasi riconosce prima di tutto per il design, che è diventato più sportivo e dinamico pur senza rinunciare alle dimensioni compatte che rimangono al di sotto dei quattro metri senza sacrificare lo spazio in termini di comfort degli interni. Questo perché, a fronte di una lunghezza diminuita di 5 mm, passo e ...

Federugby : ?? Il comunicato stampa #FIR relativo alla cancellazione del match #NZLvITA in programma sabato a Toyota City ?… - Notiziedi_it : Toyota mostra in anteprima mondiale la nuova generazione di Yaris - HDblog : RT @HDblog: Toyota Yaris è tutta nuova: a giugno 2020 in Italia -