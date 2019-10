Fonte : wired

(Di giovedì 17 ottobre 2019) (foto: Getty Images) In principio fu Il miracolo, la suggestivaoriginale Sky cheaveva scritto, prodotto e diretto, incentrata su una Madonnina che piange sangue e le sue conseguenze per un gruppo di personaggi dalle vite travagliate. Ora è tempo di replicare quell’esperienza e questa volta lo scrittore si muove in territorio narrativo più familiare. È stata annunciata in queste ore, infatti, la messa in produzione di, laproduzione originale sempre di Sky chedalomonimo che l’autore pubblicò nel 2015 con Einaudi.ancora una volta showrunner e regista di questadalla trama decisamente distopica: in un futuro immaginario, tutti gli adulti del pianeta sono stati decimati da un virus letale, che risparmia i bambini sotto i 14 anni solo perché rimane in loro latente finché cresceranno; fra di loro, una ...

IlPuntoH : Jim Parsons e Greg Berlanti produrranno una serie di documentari che parleranno di volti e avvenimenti della storia… - MilanoCitExpo : La nuova serie tv di Niccolò Ammaniti sarà tratta dal suo romanzo Anna #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - TheRedHead_blog : Mandy Moore la ricordiamo bene oggi per via del ruolo di Rebecca Pearson in This Is Us, ma era già famosa anni fa,… -