La nuova mappa di Fortnite è comparsa online settimane fa | ma nessuno credeva fosse vera

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Ladiè la punta di diamante dell'aggiornamento Capitolo 2, che è stato lanciato ieri dopo quasi 48 ore di inattività, in seguito al buco neroMa ieri non è stata la prima volta che i fan sono stati in grado di scrutare la. In effetti, eragià in rete per diverse.Il problema era che.Leggi altro...

Multiplayerit : Fortnite, la nuova mappa trafugata online settimane fa, ma nessuno ci aveva creduto - cyberanimax : - GamingToday4 : La nuova mappa di Fortnite è trapelata online settimane fa, ma nessuno credeva che fosse reale… -