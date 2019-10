La Juve starebbe pensando al rinnovo del contratto di Dybala

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Prima della seconda pausa nazionali è andata in scena a San Siro Inter-ntus, gara che non solo ha restituito il primato in classifica ai bianconeri, ma ha ridato fiducia a Paulo, il quale ritrovando il gol è ritornato a 'parlare la lingua dei campioni' e a far riflettere la dirigenza sul suocontrattuale. La Joya ha vissuto un'estate negli scomodi panni di uomo mercato, mentre il suo unico desiderio era rimanere agli ordini del nuovo allenatore Maurizio Sarri per rilanciarsi, dopo l'ultima stagione in cui le sue prestazioni erano state al di sotto degli standard rispetto alle annate precedenti. L'ipotesi delIl giocatore, nonostante l'iniziale volontà dei dirigenti, è riuscito a coronare il suo desiderio, ma l'avvio di stagione non è stato brillante, a causa dello scarso minutaggio concessogli dall'ex Napoli e Chelsea, soprattutto per il ritardo di ...

JuventusNewsUN : ?? Le10Sport: 'Juve, carta Rabiot per l'assalto a Eriksen' ?? In Francia lanciano la bomba di mercato: la dirigenza… - juventusfans : @invernomuto_3 Sensi in questa Juve ci starebbe, ma non so se partirebbe titolare. Sul centrocampo: il solo Pjanic… - StoriaAmore79 : Ronaldo fa piangere i tifosi bianconeri?? ‘Sono legato alla Juve, amo questa società ma vi devo dire questa cosa' T… -