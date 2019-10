La guerra della Turchia in Siria degenera | “bambini feriti con napalm e fosforo | a Ras

‘Ndrangheta - trovate in un garage a Reggio Calabria armi da guerra ed esplosivo. Anche cocaina con il simbolo della massoneria : Un arsenale con tanto di pistole, fucili, mitragliatrici ed esplosivo. armi da guerra ma Anche un panetto di cocaina, da oltre un chilo, con impresso il simbolo della massoneria. Forse un market dove le cosche si rifornivano in caso di necessità, una sorta di “store dell’illecito”. Più probabilmente, il segnale che a Reggio Calabria sta succedendo qualcosa nelle dinamiche della ‘Ndrangheta dopo gli arresti dell’estate scorsa che hanno colpito la ...

Turchia - i primi 7 effetti della guerra in Siria : Da quando la Casa Bianca ha dato l’annuncio del ritiro delle truppe americane nel Nord est della Siria con il conseguente via libera alla Turchia che si è sentita così «autorizzata» ad agire in quella zona, molte cose sono accadute. Ecco le prime 7 conseguenze

Ghost Recon Breakpoint - l'orrore della guerra Tra Lupi e Fantasmi : Ghost Recon Breakpoint è uscito con un bel carico sulle spalle: replicare il successo di Wildlands, uscito due anni fa e capace di riportare in alto la saga dei videogiochi ispirati ai successi di Tom Clancy. Se l'ultimo titolo ha sorpreso per l'ottima modalità multiplayer che ha soddisfatto anche i fan più esigenti della serie, quest'anno Ubisoft voleva spingersi oltre, provando a confezionare lo sparatutto perfetto: divertente, spettacolare e ...

Siria - le milizie curde vanno in guerra ascoltando i Rage Against the Machine : il video pubblicato dal batterista della band : Le milizie curde che vanno in guerra ascoltando a tutto volume “Down Rodeo” dei Rage Against the Machine. È la scena immortalata in un video poi condiviso sui social da Brad Wilk, storico batterista della band rock, che lo ha pubblicato sul suo profilo Instagram commentando: “Le milizie curdo anarco-comuniste guidano verso il fronte per combattere l’invasione turca facendo esplodere la ‘Rabbia’ (giocando sul ...

Turchia - esercito di Erdogan verso Kobane. Le truppe siriane si muovono : sull'orlo della guerra internazionale : La Turchia si appresta ad attaccare Kobane. Le milizie arabe filo-turche e l'esercito di Ankara stanno per sferrare l'offensiva verso la città-simbolo della resistenza curda, dopo essere entrati nel Nord della Siria a Ovest del fiume Eufrate, una zona che era già controllata dalla Turchia. Nel fratt

Supergirl 5 si lascia trascinare dagli effetti della tecnologia e la guerra tra Lena e Kara : Novità importanti in arrivo o solo una catastrofe annunciata? Quando si parla di Supergirl 5 e di come lo sviluppo della tecnologia stia calcando la mano in questa stagione, sicuramente non riusciamo a pensare a cose positive. I piani di Lena e la voglia di J'onn di andare a fondo nei suoi ricordi, non fanno altro che peggiorare le cose e rendere tutto ancora più impressionante. Supergirl 5 torna in onda negli Usa e regala ai fan nuovi passi ...

guerra in Siria - Salvini : “Ci vuole lo stop definitivo all’ingresso della Turchia nell’Ue” : Matteo Salvini da Perugia invoca lo stop definitivo a qualsiasi ipotesi di ingresso della Turchia in Europa: "Chiedo che venga annullato definitivamente ogni finanziamento e ogni ipotesi d'ingresso, presente e futuro, della Turchia in Europa. Sta portando avanti un'azione criminale nel silenzio generale".Continua a leggere

guerra in Siria - Di Maio convoca l'ambasciatore della Turchia : "Offensiva inaccettabile" : Il Ministro degli Esteri Luigi di Maio ha disposto la convocazione alla Farnesina dell’Ambasciatore della Turchia in Italia

"Davvero non vogliamo fare nulla per impedire questa nuova guerra?". L'appello della famiglia di Lorenzo Orsetti : “La priorità è fermare questo attacco ai curdi e poi sarà necessario trovare una soluzione pacifica per questa zona del Medio Oriente”. Lo chiede Alessandro Orsetti, padre del 33enne fiorentino Lorenzo Orsetti, ucciso il 18 marzo dall’Isis mentre militava come volontario con le milizie curde, commentando i primi attacchi delle forze armate turche al confine tra Siria e Iraq per impedire alle forze curde di ...

Borse - sui listini tiene banco il tema della guerra commerciale : La Borsa di Tokyo recupera sul finale di seduta, con gli investitori che attendono segnali incoraggianti dalle trattative sul commercio internazionale previste questa settimana tra le delegazioni di Stati Uniti e Cina

È guerra - appello della società civile : "Stop armi italiane alla Turchia - lo prevede la legge" : Via all'offensiva nel nord della Siria. La legge 185 del 1990 impedisce di inviare armi a Paesi in stato di conflitto armato...

Jolie-Pfeiffer in Maleficent : «Noi - madri in guerra in nome della famiglia» : ROMA ? «L?importante, per fare l?attore, è avere una vita piena, fare tante esperienze e capire cosa ti rende unico». «La cosa più importante...