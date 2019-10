La Federcalcio spagnola dice no a Atletico Madrid-Villarreal a Miami

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 17 ottobre 2019) L’export del calcio non funziona solo verso oriente. Anzi, visto che per ora Trump dazi sul calcio non ne ha ancora messi, la Liga ha chiesto alla Federazionedi calcio (RFEF) il permesso di giocare la partita dimbre tra. Entrambi i club –la BBC – hanno acconsentito a andare in trasferta all’Hard Rock Stadium deiDolphins il 6mbre. Si tratta di un nuovo tentativo, dopo quello non riuscito di spostare l’incontro tra Barcellona e Girona sempre a, a gennaio. Non si tratta di una iniziativa estemporanea, la Liga infatti ha in programma di esportare una partita a stagione negli Stati Uniti, come parte di un accordo di 15 anni con la società di media Relevent. Non è un piano senza intoppi, anzi il presidente Charlie Stillitano ha avviato un procedimento legale contro le autorità calcistiche ...

