La chat horror dei ragazzini | pedofilia | Hitler e Isis

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Redazione L'inchiesta scattata grazie alla segnalazione di una mamma. I carabinieri: «Scene inaudite» Avrebbero scambiato video pedopornografici, inneggiato a, Mussolini e all', postando frasi contro migranti ed ebrei, su unadi WhatsApp battezzata The Shoah party, con la diffusione in tutta Italia di immagini e frasi choc. A scambiarsi video e messaggi un gruppo di ragazzi tra i 15 e i 19 anni: in 25 sono stati coinvolti in un'inchiesta partita da Siena e coordinata dalla procura dei minori di Firenze. Ieri sono scattate perquisizioni in vaie regioni italiane del Nord, del Centro e del Sud. Tra i coinvolti figurano anche alcuni minori: essendo non imputabili per la loro età, nei loro confronti gli investigatori non hanno proceduto. Secondo l'accusa, il gruppo avrebbe diffuso sul web foto di «una violenza inaudita», «scene di brutalità inenarrabile», secondo ...

khaliyarousseau : io ho capito che siamo nel mese di halloween MA LE IMMAGINI HORROR IN CHAT NO IJ ACCUSSI MOR -