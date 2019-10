La chat dell’orrore | l’esperto | «Dov’erano i genitori?»

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Si chiamava «The Shoah party»: un nome che, da solo, racconta l’orrore dellasu WhatsApp, gestita da ragazzini (alcuni di soli tredici anni), per diffondere in tutta Italia video violentissimi a sfondo nazista, antisemita, pedopornografico. Stupri, abusi su bambini, bestemmie in ogni riga, malattie come la leucemia oppure condizioni come la povertà come oggetto di scherno. L’indagine che ha individuato la terribileè partita da Siena, dopo la denuncia di una mamma che ha scoperto i video sul cellulare del figlio e ha deciso di non tacere. Dopo almeno tre mesi di indagini, i carabinieri sono risaliti agli amministratori del gruppo, uno maggiorenne e uno minorenne, residenti nella zona di Rivoli, in provincia di Torino, e hanno scoperto che trecento utenti, all’incirca, sono entrati e usciti da «The Shoah party»: erano quasi tutti ragazzini, e c’era anche uno studente 19enne del ...

