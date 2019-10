La cassa integrazione aumenta | l' export cala | l' Italia è in panne

Crisi aziendali - crescono le richieste di cassa integrazione a settembre : +51 - 9% rispetto allo stesso mese del 2018. Boom straordinaria : Le aziende chiedono sempre più ore di cassa integrazione. I dati delle richieste giunte all’Inps segnalano un aumento del 51,9% rispetto allo stesso mese del 2018 e del +168,2% se il dato viene confrontato con agosto. La crescita è dovuta in buona parte alle maggiori richieste di cigs (cassa integrazione guadagni straordinaria) che tra gennaio e lo scorso mese hanno fatto segnare un aumento del 37,41%, mentre le richieste di ordinaria sono ...

Magneti Marelli - cassa integrazione per 910 a Bologna e Crevalcore. “Anche gli ingegneri di ricerca e sviluppo - brutto segnale per futuro’ : Hanno perfezionato l’acquisto da Fca a maggio ed è bastato il tempo di un’estate per mandare quello che la Fiom-Cgil considera un “brutto segnale per il futuro”. Per un periodo di 13 settimane, tra fine ottobre e gennaio 2020, l’ormai ex Magneti Marelli – ora solo Marelli Europe – ha deciso di mettere 910 lavoratori degli stabilimenti di Crevalcore e Bologna in cassa integrazione ordinaria. In sostanza, ...

Alitalia - intesa su proroga cassa integrazione per 1.075 dipendenti fino al 31 dicembre 2019. I sindacati : “Preoccupati - ora tocca al governo” : Alitalia e i sindacati hanno raggiunto l’accordo sulla proroga della cassa integrazione straordinaria, in scadenza oggi 23 settembre. La proroga è fissata al 31 dicembre e prevede un numero massimo di lavoratori da collocare in Cigs a rotazione: 75 dipendenti per il personale navigante comandanti, 320 per il personale navigante di cabina e 680 per il personale di terra. La richiesta iniziale dei commissari di Alitalia – per 1.180 ...

Alitalia - trovato accordo su cassa integrazione per 1.075 lavoratori : Alitalia e sindacati hanno raggiunto l’accordo sulla proroga della cassa integrazione straordinaria che scadeva proprio

Alitalia - proroga per l’offerta è dietro l’angolo : richiesti altri 6 mesi di cassa integrazione. Fs e Atlantia maggiori azionisti della nuova società : Per il salvataggio Alitalia si va ai tempi supplementari. Le Ferrovie si preparano a sforare la scadenza del 15 settembre, fissata per la presentazione dell’offerta definitiva per la nuova compagnia aerea. Si va quindi verso la sesta proroga che farà probabilmente slittare l’operazione ancora di un mese e mezzo (31 ottobre). Intanto però il ministero dello Sviluppo economico dovrà varare i nuovi ammortizzatori sociali che allungano ...

Uil : +31.3% di poveri a Roma - cassa integrazione in aumento : Roma – Sono 600 mila le persone che vivono in condizioni di poverta’ nel Lazio. Di queste ben 444 mila solo nella Capitale, dove dal 2014 a oggi si e’ registrato un incremento del 31,3% (+30,9% nel Lazio), superando cosi’ l’aumento nazionale che nello stesso quinquennio e’ pari al 15,6%. Questi alcuni dati elaborati dalla Uil del Lazio in collaborazione con l’Eures, relativamente alle condizioni ...

Blutec : sbloccata cassa integrazione - Cisl ‘serve svolta industriale’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Il Presidente della Repubblica ha emanato ieri il decreto legge che contiene importanti misure sulle crisi aziendali in atto nel nostro Paese. Il testo prevede lo sblocco dei fondi per la cassa integrazione per le aree di crisi complessa e quindi la copertura anche per gli ammortizzatori destinati ai lavoratori Blutec di Termini Imerese”. A darne notizia sono il segretario generale della Fim ...

Aumentano le ore di cassa integrazione - a luglio +33 - 5 annuo : A luglio 2019 il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate e' stato pari a 19,1 milioni, in aumento del 33,5%.

L'eredità del governo gialloverde : economia al palo - cresce solo la cassa integrazione : Proprio oggi mentre nasce il governo "Conte bis" da Istat e Inps arrivano dati che descrivono un futuro a tinte fosche per...

Lavoro - a luglio autorizzato il 33 - 5% in più di ore di cassa integrazione. Boom della cig straordinaria : +50 - 2% anno su anno : Aumenta rispetto al luglio 2018 ma diminuisce rispetto a giugno il numero delle ore di cassa integrazione autorizzate a luglio: sono 19,1 milioni, in aumento del 33,5% rispetto allo stesso mese del 2018, quando le ore erano 14,3 milioni, e in calo del 30,9% rispetto al mese precedente. A comunicarlo è l’Inps. In particolare, le ore di cassa integrazione ordinaria sono 8,8 milioni, in aumento del 17% su base annua e del 9% su base mensile. ...