Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Un concerto che laamericananon dimenticherà facilmente, non fosse altro perché, scesa tra la folla per salutare i fan, si è ritrovata senza l’che portava al dito.Lo scorso venerdì sera, la popstar 17enne si trovava ad Austin per esibirsi sul palco dell’ACL Music Festival, quando ha deciso di abbracciare e stringere le mani dei suoi ammiratori. Una volta risalita sul palco,ha fatto l’amara scoperta: uno dei suoi preziosi anelli era sparito. La scena viene mostrata da un video diffuso in rete.Nel filmato, si vede l’artista esibirsi sulle note della sua hit Ocean Eyes mentre,il bagno di folla, tantissimi fan tentano di abbracciarla e baciarla. Tornata accanto agli altri musicisti, lainizia a guardarsi la mano sinistra e si accorge di non avere più il gioiello ...

Lady_Fabi : RT @HuffPostItalia: La cantante Billie Eilish scende tra i fan durante il live, ma le sfilano un anello - HuffPostItalia : La cantante Billie Eilish scende tra i fan durante il live, ma le sfilano un anello - PassarellaRock : Confermate le origini lucane del cantante dei Green Day, sancite da una sua visita l’anno scorso a Viggiano, Potenz… -