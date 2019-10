Kurt Cobain rinasce 25 anni dopo alla Festa del Cinema di Roma

Seattle : in vendita la villa di Kurt Cobain - frontman della storica band grunge Nirvana : La villa del leader della storica band grunge dei Nirvana, un'abitazione di 2.500 metri quadrati situata nel quartiere residenziale di Denny Blaine a Seattle - sul lago Washington - e che per anni è stata meta del "pellegrinaggio" dei tantissimi fan provenienti da tutto il mondo, è stata valutata per la somma di 7,5 milioni di dollari (pari a 6,85 milioni di euro). La villa in vendita La villa del famoso - e sfortunato - musicista è messa in ...

La capsule collection coi disegni di Kurt Cobain - : Novella Toloni Frances Bean Cobain, la figlia di Kurt Cobain e Courtney Love, ha creato una linea di abbigliamento casual utilizzando i disegni visionari del padre e intitolandola al compianto cantante Sia chiama "Kurt was here" ed è la speciale collezione di moda ideata da Frances Bean Cobain, figlia di Kurt Cobain e Courteny Love, intitolata al cantante. La capsule collection è composta di circa cinquanta pezzi, tra t-shirt e ...

DANIEL JOHNSTON È MORTO/ Ucciso da un infarto : re dell'indie - ispirò pure Kurt Cobain : DANIEL JOHNSTON MORTO all'età di 58 anni per un infarto. Jeff Tweedy dei Wilco lo ricorda così: "Grande ispirazione per me"