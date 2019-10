Juventus-Bologna | Mihajlovic dovrebbe essere in panchina | Dybala titolare tra i bianconeri

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Lanell'ottava giornata di campionato, sabato 19 ottobre, ospita ilall’Allianz Stadium di Torino alle ore 20:45. Il campionato di Serie A quest'anno non è "banale" e "scontato" come nelle passate stagioni, ma ogni partita ha una sua narrazione: non c’è incontro che non racchiuda in sé degli spunti di particolare interesse. La Juve arriva alla partita con ilcarica d'entusiasmo per la vittoria sull’Inter. A parte Chiellini e Ramsey, tutti i giocatori sono a disposizione di Sarri. Tranne ovviamente Mario Mandžukić, sempre più lontano dal progetto Juve e che potrebbe trovare una destinazione all’estero a gennaio. L’ex idolo della tifoseria bianconera ha estimatori sia in Spagna che in Inghilterra. Intanto la Juve è ancora una volta prima in classifica, dopo la convincente partita di Milano: per sabato Sarri potrebbe avere a disposizione Douglas Costa dopo ...

