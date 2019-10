Juve | dopo la sosta è alta la concentrazione verso le sfide con Bologna e Lokomotiv Mosca

Roberto Baggio : 'Ci furono tre giorni di guerriglia dopo la mia cessione alla Juventus' : Uno dei più forti numeri 10 della storia del calcio italiano, ha deliziato milioni di tifosi italiani, in particolar modo nei mondiali di Italia 90 e di Usa 94: parliamo di Roberto Baggio, vero e proprio simbolo del calcio italiano negli anni Novanta. Di recente si è ritornato a parlare di Baggio in occasione dei 110 anni del Bologna Calcio, evento in cui l'ex giocatore è stato invitato dalla società emiliana. Altro invito ricevuto è stato ...

Juventus - il pagellone dopo sette giornate : Ronaldo e Higuain i migliori : La Juventus ha battutto l'Inter per 2 a 1 nell'ultima giornata della Serie A, disputando una grande partita risolta da un colpo di Gonzalo Higuain. Maurizio Sarri può ritenersi soddisfatto dai suoi ragazzi che stanno iniziando a capire il suo gioco. I migliori in questo inizio di stagione sono sicuramente stati Ronaldo e Higuain. Bene Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain sempre decisivi dopo sette giornate di campionato si può provare a fare un ...

Juventus - senti Buffon : “Sarri insegna novità dopo 10 anni. Inter? Con Conte è la rivale n°1” : Gianluigi Buffon fa il punto sulla sua ‘seconda’ avventura in bianconero fra le novità di ruolo e le tattiche di Sarri, con l’Inter come rivale numero uno Nella giornata odierna Gigi Buffon ha ricevuto un importante incarico. Veterano di centinaia di partite, tanto nei club quanto in Nazionale, sempre pronto a metterci la faccia e prendersi le proprie responsabilità, il portiere italiano questa volta scenderà in campo in ...

eFootball PES 2020 – Dopo la Juventus - arriva anche la Serie B : tutte le 20 squadre con licenza originale : Accordo fra Konami e Lega B per le licenze ufficiali Serie B 2019/2020: il campionato cadetto italiano sarà esclusiva PES In occasione del suo 90° anniversario, la Serie B italiana stringe un importante accordo di partnership videoludica. Konami Digital Entertainment B.V e Lega di B hanno annunciato l’accordo per le licenze ufficiali della Serie B 2019/2020 in esclusiva per eFootball PES 2020. Dopo aver ‘sottratto’ la ...

Inter - Tapiro d’Oro per Conte dopo il ko con la Juventus : “non ho bisogno di nessuna vendetta” : L’allenatore dell’Inter ha ricevuto il Tapiro d’Oro per la sconfitta subita nella serata di ieri a San Siro contro la Juve Non avrà preso i tre punti contro la Juventus, ma Antonio Conte si è portato a casa un bel Tapiro d’Oro. Valerio Staffelli lo ha consegnato oggi all’allenatore dell’Inter, chiedendogli lumi sui motivi del ko di San Siro. “Cosa è successo? I ragazzi non hanno fatto quello che ...

Ignazio La Russa - il tweet su Lukaku - Icardi e i piselli dopo Inter-Juve è esilarante. Poi si scusa : “Ho esagerato” : “Direi che la morale della partita è che l’Inter ha cambiato un grande centravanti col pisello confuso con un centravanti confuso dal pisello grande #InterJuve #Inter”. così ha scritto su Twitter Ignazio La Russa, senatore FdI e agguerritissimo tifoso interista, dopo l’esito del big match di domenica sera tra Inter e Juventus, conclusosi con la sconfitta dei nerazzurri. Un tweet ironico e esilarante che si basa sul paragone ...

Inter - dopo la sconfitta contro la Juventus tra i giocatori sotto accusa ci sarebbe Lukaku : La sconfitta subita ieri contro la Juventus ha fatto perdere il primato all'Inter. I nerazzurri erano in testa alla classifica con diciotto punti e avevano sicuramente qualche certezza in più. La cosa che risalta subito all'occhio è come il centrocampo abbia risentito dell'uscita dal campo di Stefano Sensi, costretto a chiedere la sostituzione per un problema muscolare che gli farà saltare anche gli impegni con la Nazionale italiana. Tra i ...

Moratti : «Ricorso Juve? Dopo tanto - ancora insistono» : Moratti ricorso Juventus – «Dopo tanti anni anche il rancore comincia a scendere, loro invece insistono». Risponde così, senza troppi giri di parole, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, a una domanda di commento sulla notizia del nuovo ricorso presentato dalla Juventus contro l’assegnazione dello Scudetto del 2006, oggetto di contestazione da parte bianconera. «Insistono – […] L'articolo Moratti: «Ricorso ...

Inter-Juve - siparietto di Conte dopo la sconfitta : “Loro come un grattacielo - costruiscono da 8 anni. Dobbiamo trovare la luce” : “La Juve è un grattacielo, non è facile costruire partendo dalla base con loro di fronte. Ma Dobbiamo essere visionari e trovare la luce. Certo, loro dove pescano e pescando lo fanno bene…” l’ammissione di Antonio Conte in conferenza stampa. L'articolo Inter-Juve, siparietto di Conte dopo la sconfitta: “Loro come un grattacielo, costruiscono da 8 anni. Dobbiamo trovare la luce” proviene da Il Fatto ...

Calciopoli - Moratti : «Ricorso Juve? Dopo tanto - ancora insistono» : Moratti ricorso Juventus – «Dopo tanti anni anche il rancore comincia a scendere, loro invece insistono». Risponde così, senza troppi giri di parole, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, a una domanda di commento sulla notizia del nuovo ricorso presentato dalla Juventus contro l’assegnazione dello Scudetto del 2006, oggetto di contestazione da parte bianconera. «Insistono – […] L'articolo Calciopoli, Moratti: ...

Inter-Juventus - Conte sincero dopo il Derby d’Italia : “orgoglioso dei ragazzi! La Juve è di un’altra categoria” : Antonio Conte orgoglioso dei suoi uomini nonostante la sconfitta dell’Inter contro la Juventus: le parole del tecnico nerazzurro dopo il Derby d’Italia Serata amara per l’Inter di Antonio Conte: i nerazzurri hanno incassato oggi la prima sconfitta stagionale in Serie A, dopo sei vittorie consecutive, contro la Juventus di Maurizio Sarri, nel Derby d’Italia. “Era una partita importante. Abbiamo perso, mi ...

Notizie del giorno- La Juventus prepara il dopo-Ronaldo - tragedia nel calcio - deferito il Pescara : LA Juventus E IL DOPO RONALDO – Cristiano Ronaldo è sicuramente un punto di riferimento in casa Juventus sia per quanto riguarda il campo che per l’aspetto del marketing, l’acquisto del portoghese ha rappresentato dunque un affare per i bianconeri sia dentro che fuori il rettangolo di gioco. Fino al momento CR7 ha trascinato la Juventus, nella scorsa stagione la Juve ha vinto l’ennesimo scudetto ed anche l’avvio del 2019 è stato ...

Juventus - Ramsey torna in Nazionale dopo undici mesi : La Juventus è reduce dal convincente successo in Champions League contro il Leverkusen, il club bianconero adesso è tornato subito al lavoro per preparare l’importante sfida di campionato contro l’Inter, match che vale lo scudetto. Nel frattempo il centrocampista Aaron Ramsey torna in Nazionale, il calciatore della Juventus figura infatti nell’elenco dei convocati del commissario tecnico del Galles Ryan Giggs per le sfide ...

Juventus a riposo dopo la UCL - contro l'Inter probabile ballottaggio Higuain - Dybala : La Juventus, oggi, si godrà una giornata di meritato riposo e i giocatori bianconeri possono rilassarsi un po'. Infatti, Maurizio Sarri ha deciso di concedere 24 ore di relax ai suoi ragazzi e solo da giovedì la squadra la squadra inizierà a mettere nel mirino la sfida contro l'Inter. Il tecnico juventino, ieri sera in Champions, ha avuto buone risposte in vista della partita contro i nerazzurri. Infatti, Maurizio Sarri ha avuto ottime risposte ...