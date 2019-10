«Joker» | il film | la musica Le canzoni da ricordare

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Se la colonna sonora scritta appositamente per, il, opera della violoncellista Hildur Guðnadóttir, va dritta al punto e rappresenta - senza girarci troppo attorno - il lato più oscuro e disturbato di Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), leche Todd Phillips (il regista) prende in prestito da altri, sono quasi estensioni del suo sorriso di facciata, quello che nella sua misera vita cerca per sè ma soprattutto per gli altri, per lavoro e per sopravvivere, al grido di "Put on a happy face" Nella tramale soffocante, pezzi come Rock & Roll Part 2 di Gary Glitter o Smile nella versione di Jimmy Durante, sono uno squarcio nel buio, un'apparente boccata d’ossigeno. La tensione molla e si torna per qualche istante a respirare. L’illusione però dura poco: quello che pareva un bel sogno, ritorna incubo e, in men che non ...

wireditalia : Il film parla di bullismo, precariato, sogni frustrati e della follia che è sempre dietro l'angolo (della nostra me… - cinemaecritica : Joker: Se Bruciasse la Città - vincengiove : RT @lefrasidiosho: Ieri sera sono andato a vedere #Joker per non essere più emarginato dal dibattito sul film e oggi me sò ritrovato esclus… -