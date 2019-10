Jennifer Aniston | Chiara Ferragni è nel mirino | Instagram in tilt | lei spacca il

Jennifer Aniston - ora Chiara Ferragni è nel mirino : manda in tilt Instagram e spacca il telefono : Il caso di Jennifer Aniston su Instagram è sicuramente da record. Oltre dodici milioni di follower in poco più di un giorno la rendono la nuova social star. Per intenderci, in sole...

L’arrivo di Jennifer Aniston su Instagram entra nel Guinness dei primati : Non è da tutti aprire un account Instagram e finire nel Guinness dei primati. Ma un’attrice come Jennifer Aniston ci è riuscita con appena una foto. L’attrice, nota soprattutto per aver interpretato il personaggio di Rachel nella sitcom culto Friends, è sbarcata sui social lo scorso 15 ottobre con un’immagine che la ritraeva assieme agli altri cinque attori della celebre serie: Lisa Kudrow, Courtney Cox, Matt LeBlanc, David ...

Jennifer Aniston nuova regina di Instagram (con un post) : Chandler / Mathhew PerryPhoebe / Lisa KudrowPhoebe / Lisa KudrowPhoebe / Lisa KudrowPhoebe / Lisa KudrowPhoebe / Lisa KudrowPhoebe / Lisa KudrowPhoebe / Lisa KudrowPhoebe / Lisa KudrowMonica / Courteney CoxMonica / Courteney CoxMonica / Courteney CoxMonica / Courteney CoxMonica / Courteney CoxMonica / Courteney CoxMonica / Courteney CoxRoss / David SchwimmerRoss / David SchwimmerRoss / David SchwimmerJoey / Matt LeBlancJoey / Matt LeBlancJoey / ...

Jennifer Aniston ha battuto il record di Harry e Meghan con il suo nuovo account Instagram : Il suo arrivo ha mandato il social in tilt The post Jennifer Aniston ha battuto il record di Harry e Meghan con il suo nuovo account Instagram appeared first on News Mtv Italia.

Jennifer Aniston - debutto su Instagram da record : Alla fine anche Jennifer Aniston ha ceduto. La bella attrice americana, a 50 anni compiuti, ha deciso di diventare “social” e fare il suo debutto su Instagram Jen ha postato una foto e la didascalia: E adesso siamo anche amici di Instagram. Ciao Instagram! E ovviamente lo scatto ritraeva tutta la crew di Friends: Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc e David Schwimmer. Il post, nemmeno a dirlo, ha raccolto il boom ...

Jennifer Aniston sbarca su Instagram e rompe internet : Jennifer Aniston è una delle ultime star ad aver aperto il suo profilo Instagram. La diva di Hollywood ha aspettato anni per sbarcare sul popolare social network ma il suo arrivo può considerarsi da record. Complice il soggetto del primo post condiviso dall'attrice, il suo è stato davvero un debutto col botto, forse uno dei più grandiosi nella storia del social network. La fama di Jennifer Aniston si deve soprattutto al telefilm Friends, un ...

Jennifer Aniston - debutto su Instagram da record : Alla fine anche Jennifer Aniston ha ceduto. La bella attrice americana, a 50 anni compiuti, ha deciso di diventare “social” e fare il suo debutto su Instagram Jen ha postato una foto e la didascalia: E adesso siamo anche amici di Instagram. Ciao Instagram! E ovviamente lo scatto ritraeva tutta la crew di Friends: Courteney Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc e David Schwimmer. Il post, nemmeno a dirlo, ha raccolto il boom ...

Jennifer Aniston debutta su Instagram con i suoi... Friends : La diva americana fa record. E' bastato un post per ottenere 6.7 milioni di followers in sole 24 ore

Jennifer Aniston - il primo post su Instagram è reunion «Friends» : Jennifer Aniston, ovvero "come conquistare Instagram con una sola foto". L'attrice è appena sbarcata sul social e ha pubblicato un'immagine. Il risultato? 6,4 milioni di followers in meno di 24 ore. Di certo ha merito anche il (primo e, per ora, unico) post che, da solo, vale tantissimo, poiché si tratta di una foto-reunion di Friends. Nell'inquadratura tipica da selfie, con il viso della Aniston in primissimo ...

Jennifer Aniston sbarca su Instagram con i suoi ‘Friends’ : la foto è virale : Jennifer Aniston su Instagram, l’attrice si è iscritta oggi al social network e lo ha fatto in modo molto speciale! Jennifer Aniston è su Instagram, finalmente! L’attrice che ha raggiunto la notorietà interpretando il ruolo di Rachel in Friends era tra le più attese sul social network. Sono in molti infatti a voler sbirciare la […] L'articolo Jennifer Aniston sbarca su Instagram con i suoi ‘Friends’: la foto è ...

Jennifer Aniston sbarca su Instagram con gli (ex) «Friends». E i fan impazziscono : Joey e Chandler ci hanno insegnato...Gioite dei traguardi sentimentali altrui…Ama i tuoi amici…Rachel e Monica ci hanno insegnato che…Con Joey abbiamo imparato che…Con Phoebe abbiamo capito che…Con Ross abbiamo imparato che…Puoi superare i momenti difficili della vita…Siate tolleranti con l’irritante partner del vostro amicoCon Monica abbiamo imparato che…Con il loro tira e molla, Ross e Rachel ci hanno insegnato che…Joey ci ha insegnato ...

Jennifer Aniston da oggi ha un account Instagram : la prima foto è con il cast di “Friends” : Sta già seguendo Selena Gomez, Justin Timberlake e tante altre star The post Jennifer Aniston da oggi ha un account Instagram: la prima foto è con il cast di “Friends” appeared first on News Mtv Italia.

Jennifer Aniston arriva su Instagram : la prima foto? Con i compagni di Friends : Jennifer Aniston ha aperto il suo account Instagram. E quale miglior modo per inaugurarlo se non una foto con i suoi compagni di “Friends”? Con lei nello scatto ci sono infatti Lisa Kudrow (Phoebe), Courteney Cox (Monica), Matt Le Blanc (Joey), David Schwimmer (Ross) e Matthew Perry (Chandler). “E ora siamo amici di Instagram”, ha scritto l’indimenticabile Rachel di una delle serie tv più amate di ...

Jennifer Aniston è su Instagram e la reunion di Friends al completo è servita col primo post : Mancava solo lei all'appello, ma ora anche Jennifer Aniston è su Instagram e per il suo debutto sul social network ha scelto di postare una reunion di Friends. Non una foto di repertorio, ma una vera reunion di tutto il cast, tutti insieme, in carne ed ossa. Non esistono a memoria foto dell'intero cast della serie riunito in una circostanza non ufficiale dopo la fine della decima ed ultima stagione di Friends. Piuttosto che pubblicare una ...