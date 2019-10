Italia | italiani preferiscono strutture turistiche ecosostenibili

Paura nei cieli Italiani : atterraggio d’emergenza a Genova per un volo diretto da Napoli a Torino : atterraggio di emergenza questo pomeriggio all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova di un aereo della compagnia volotea partito da Napoli e diretto a Torino a causa di una depressurizzazione in cabina. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, polizia di frontiera e personale dello scalo. L'articolo Paura nei cieli italiani: atterraggio d’emergenza a Genova per un volo diretto da Napoli a Torino sembra essere il primo su Meteo Web.

Taekwondo - tre azzurri in gara al Grand Prix di Sofia. Diversi Italiani anche al Greece Open : Questo fine settimana si svolgerà a Sofia (Bulgaria) il Grand Prix di Taekwondo, ultimo appuntamento stagionale prima delle finali, che andranno in scena a Mosca (Russia) ad inizio dicembre. Questo torneo è di categoria G4 e sarà quindi determinante in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, visto che metterà in palio punti pesanti per il ranking olimpico. Vivremo quindi dei combattimenti ancora più spettacolari, perché mettersi alle ...

Volley - Superlega 2019-2020 : tutti gli Italiani squadra per squadra. Chi giocherà titolare e chi dovrà farsi spazio : Nel weekend del 19-20 ottobre scatterà la Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Scopriamo tutti gli italiani che giocheranno titolari nelle tredici squadre iscritte al torneo e chi dovrà farsi largo per trovaare spazio. PERUGIA: Filippo Lanza dovrebbe essere titolare ma attenzione perché lo schiacciatore potrebbe giocarsi il posto con Plotnitskiy per affiancare Leon in alcune partite. Stesso discorso vale per i ...

Il sondaggio su quota 100 parla chiaro : cosa vogliono gli Italiani (e perfino gli elettori Pd) : Secondo Emg Acqua solo il 12% del campione è favorevole ad un'abolizione tout court della riforma. Le intenzioni di voto...

Dolcenera : ecco le date del tour Diversamente Pop nei teatri Italiani : Al via a novembre The post Dolcenera: ecco le date del tour Diversamente Pop nei teatri italiani appeared first on News Mtv Italia.

Londra - condannati i due studenti Italiani per violenza sessuale : Un video fin troppo simile a tanti altri: due ragazzi all’interno di un locale si “danno il cinque” e si abbracciano, come a festeggiare qualcosa; e poi, subito dopo, guardano insieme delle immagini da un cellulare. Sembrerebbe tutto normale, se non fosse che quei giovani avevano appena abusato di una donna inerme, in una discoteca di Londra, e poi l’avevano abbandonata in una toilette. Il grave episodio risale alla notte del 26 febbraio 2017: ...

Gli Italiani dormono male e il 77% si sveglia stanco - ecco perché : Dormire bene? Un sogno per la maggior parte degli italiani. Un male comune come conferma una ricerca commissionata da P&G Vicks a Squadrati per il lancio dell'integratore alimentare (a base di melatonina ed estratti botanici Vicks), ZzzQUIL Natura e parte della campagna #hosolodormitomeglio: il 77% degli italiani si sveglia stanco e 7 su 10 hanno problemi ad addormentarsi. Colpa di stress, vita frenetica e abitudini sbagliate. "I grandi ...

Gli Italiani - il turismo sostenibile e l’ecoturismo : “Bisogna investire anche con incentivi ad hoc” : “Un turismo #PlasticFree è possibile e i dati del 9° Rapporto ce lo confermano. Il 75% degli italiani, infatti, preferisce strutture ricettive che non utilizzano plastiche monouso e l’80% si dichiara preoccupato dell’impatto che l’utilizzo della plastica monouso ha sull’ambiente tanto da considerarla un’emergenza cui si deve porre rimedio. Bisogna quindi investire sul turismo sostenibile anche con incentivi ad hoc per ...

Irlanda - così i cervelli Italiani seducono web company e servizi segreti : L’Irlanda non vive di sole multinazionali. A Dublino, Galway e Cork fioriscono le start up avviate anche grazie ai finanziamenti del governo irlandese. Un gruppo di giovani italiani ha conquistato il palcoscenico dell’hi tech che spaziano dal marketing digitale alle piattaforme investigative. Sono venuti qui perché in Italia burocrazia, fisco e raccomandazioni avrebbero bloccato le loro idee.

Ciclismo su pista - Europei 2019 : programma - orari e tv di oggi (17 ottobre). Tutti gli Italiani in gara : Al via la seconda giornata di Europei di Ciclismo su pista oggi ad Apeldoorn, Paesi Bassi. In programma dalle 15.00 alle 18.00 qualificazioni, sedicesimi e ottavi di finale della Velocità individuale (sia uomini che donne). Dalle 19.00 alle 22.00, invece, sarà la volta dei quarti di finale della Velocità individuale e delle finali di Scratch maschile, Eliminazione femminile e dell’Inseguimento a squadre sia maschile che femminile. Italia ...

Sondaggi elettorali Ixè : manovra economica promossa da un terzo degli Italiani : Sondaggi elettorali Ixè: manovra economica promossa da un terzo degli italiani La manovra economica, su cui è stato trovato martedì sera un accordo “salvo intese” dopo un consiglio dei ministri durato ben sei ore, viene giudicata positivamente dal 32% degli italiani e negativamente dal 50%. Sono questi i dati raccolti dagli ultimi Sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca andati in onda il 15 ottobre. Nonostante la bocciatura ...

Italiani fannulloni? Neanche per sogno : Parola d'ordine: equilibrioTrovate un mentoreTrovate un esempioNon perdete di vista i veri valoriTrovatevi un hobbyFissate degli obiettivi di vitaRivedete la strategia di lavoroLa leggenda che ci vuole un popolo di fannulloni e poco dediti al lavoro, sebbene ben radicata nel nostro immaginario collettivo e spesso legata alla nostra immagine nel mondo, si dimostra sempre più infondata. Una recente indagine di Jobrapido, motore di ricerca di ...

Stupro e video shock - condannati a Londra due Italiani : Vergogna tricolore nel Regno Unito, dove sono in attesa della pena due italiani, di 25 e 26 anni, riconosciuti colpevoli a Londra dello Stupro di una ragazza avvenuto il 26 febbraio 2017 in un locale notturno. Un'infamia, stando alla sentenza del giudice britannico che li ha condannati, celebrata poi senza ritegno sotto l'occhio di una telecamera di sorveglianza quasi come un'impresa di cui complimentarsi sguaiatamente l'un con l'altro. La ...

Il Ranking Uefa dei calciatori - ecco i migliori : la classifica - cinque gli Italiani [DETTAGLI] : La Uefa ha pubblicato il Ranking dei calciatori, la classifica dei migliori giocatori europei stilata in base alle prestazioni nelle rispettive nazionali tra Nations League, amichevoli e gare di qualificazione. Graduatoria, dunque, avviata dal settembre del 2018. Tra i primi 100, 5sono gli italiani, 12 invece i calciatori che militano in Serie A. Non mancano le sorprese, sia in positivo che in negativo. In ordine decrescente, troviamo ...