Isabella Ferrari ' A Roma situazione vergognosa | la Raggi alzi le mani se'

Fonte : ilsussidiario

(Di giovedì 17 ottobre 2019)a tutto tondo tra carriera e vita privata: 'Greta Thunberg un modello, è importante come il #MeToo: stiamo lasciato ai ragazzi un porcile'.

IlContiAndrea : Come si dice in questi casi, cast 'all star' per Paradiso: Fiorello, Fiorella Mannoia, Federico Zampaglione, France… - AndreaGalastro : RT @itciccio: La cosa che più mi spezza del video completamente senza senso di Tommaso Paradiso è Isabella Ferrari che, mentre tutti ballan… - itciccio : La cosa che più mi spezza del video completamente senza senso di Tommaso Paradiso è Isabella Ferrari che, mentre tu… -