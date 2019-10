Ippica | Federazione multata | “Abuso posizione dominante nell’organizzazione gare” Così

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Concorrenza sleale nelle corse dei cavalli. A “barare” però non erano i fantini, ma proprio laitaliana Sport equestri (Fise), che sfruttava il proprio ruolo per impedire a gruppi e enti di promozione di fare attività. E per questo è stata condannata dall’Antitrust: quasi mezzo milione di euro di multa. Una mezza stangata (la sanzione avrebbe potuto essere più salata), che mette comunque in apprensione i conti ballerini della, ma soprattutto costituisce un precedente per l’intero sistema sportivo italiano. Può essere una prima, piccola crepa nel monopolio delle Federazioni. Lo sport in Italia, infatti, è una specie di piramide: in alto le Federazioni riconosciute dal Coni, una per disciplina, che si occupano dell’attività agonistica; in basso una miriade di enti, società, associazioni, libere di promuovere l’attività amatoriale. Per fare un esempio ...

