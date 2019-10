Investire in crowdfunding | piccoli capitali | grandi speranze

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Diventare azionisti di una società. Prestare soldi a persone o aziende. Fare investimenti immobiliari. Tutto senza andare in banca o da una società specializzata, tutto a portata di click e più o meno per ogni tasca. Sono opportunità che arrivano dale che prendono il nome collettivo di “crowdinvesting”. E visto che in questo spazio parlo spesso delle ultime tendenze dal mondo delle “collette online”, vediamo di cosa si tratta perché il fenomeno è molto interessante. Il crowdinvesting coinvolge una folla (crowd) di investitori, che partecipano a campagne online, con soglie d’ingresso generalmente basse (spesso bastano già 500 euro per una quota). In Europa il crowdinvesting è una realtà consolidata da anni, mentre il mercato italiano ha cominciato a muovere cifre rilevanti solo ...

