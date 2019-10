Inter | nuovo obiettivo a centrocampo | nel mirino ci sarebbe Castrovilli

Calciomercato - Allegri fa la spesa in casa Juve : nuovo attaccante per l’Inter - Vazquez torna in Italia - la Roma guarda in casa Bologna : Il Calciomercato non si ferma, la pausa per le Nazionali è servita ai club per continuare a muoversi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno con l’intenzione di provare ad anticipare i tempi. Sono tante le squadre che si sono mosse nelle ultime ore sia in Italia che all’estero, ecco il punto nel dettaglio delle ultime trattative di Calciomercato. MANCHESTER UNITED – La posizione di Solskjær non è ...

Ecco il volto del nuovo “intruso” Interstellare : Hubble ha fotografato la cometa Borisov : Lo ha rifatto. Il telescopio Hubble ha scovato e fotografato meglio di altri il nuovo intruso del Sistema solare. La cometa interstellare 2I/Borisov. Il primo identikit era stato elaborato grazie alle immagini dei telescopi Gemini Nord alle Hawai e William Herschel a La Palma (Spagna) e lo studio pubblicato sulla rivista Nature Astronomy dai ricercatori dell’Università Jagellonica di Cracovia guidati da Piotr Guzik. A loro si deve lo ...

Emma Marrone torna a lavoro dopo l'Intervento : il nuovo album 'Fortuna' esce il 25 ottobre : Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 16 ottobre, Emma Marrone è riapparsa sui social network per dare una "notizia bomba": tra pochi giorni uscirà il suo nuovo album, intitolato "Fortuna". La cantante si prepara a tornare sulle scene musicali a poco più di un mese dalla pausa che è stata costretta a prendersi per risolvere un problema di salute. Emma torna in pista: a fine ottobre fuori il nuovo disco "Voglio la musica, ancora e ancora. Per ...

Ciclismo – Chris Froome verso un nuovo Intervento chirurgico : intanto il britannico scherza sul percorso del Tour 2020 [FOTO] : Froome non ha la certezza di poter partecipare al Tour de France 2020: intanto sui social ironizza sul percorso della 107ª edizione della Grande Boucle E’ stato presentato ieri mattina a Parigi il Tour de France 2020: al Palazzo dei Congressi di Parigi hanno assistito dal vivo alla presentazione della 107ª edizione della Grande Boucle il vincitore del 2019, Egan Bernal ed il suo compagno di squadra Chris Froome, ancora un po’ ...

Notizie del giorno – Rabbia e paura Inter per l’infortunio a Sanchez - Alonso e De Rossi di nuovo in Italia? : Rabbia E paura PER L’INFORTUNIO A Sanchez – Il cileno è stato costretto a fermarsi durante la gara contro la Colombia. In tal senso, nella bufera è finito il calciatore della Juventus Cuadrado, l’esterno è stato proprio l’autore dell’Intervento falloso su Sanchez. Sui social i tifosi dell’Inter si sono scatenati con diversi messaggi contro lo juventino. Oltre alla Rabbia, però, c’è la paura. La paura, dei ...

Barcellona. Nuovo mandato di arresto Internazionale per Carles Puigdemont : La Spagna si rimette a caccia dei secessionisti della Catalunya. Un giudice spagnolo ha emesso un Nuovo mandato di arresto

Intervista a Giordana Angi per Voglio Essere Tua - l’amore in ogni sua forma nel nuovo album (video) : Esce Voglio Essere Tua, il nuovo album di Giordana Angi a soli 6 mesi dall’uscita del suo primo lavoro, Casa. Emozioni, turbamenti e sentimenti trovano forma nelle parole di Giordana Angi nell’album prodotto da Carlo Avarello e pubblicato da Virgin Records (Universal Music Italy). Due le lingue che Giordana predilige: l’italiano e il francese; dieci invece le tracce contenute in Voglio Essere Tua per un nuovo viaggio musicale ...

GTFO si presenta con un nuovo Interessante cinematic teaser trailer : GTFO è un gioco cooperativo hardcore per 4 giocatori, incentrato sull'atmosfera e il gioco di squadra. Il titolo offre scenari di gioco procedurale coordinati dal Direttore della Spedizione, il tutto condito con suspense mozzafiato, rompicapo da risolvere in squadra e intensi combattimenti.GTFO, sviluppato e pubblicato da 10 Chambers Collective, sarà disponibile su Steam a partire dal 14 ottobre. Possiamo farci un'idea dell'opera con un ...

Renault - Licenziato Bolloré : Clotilde Delbos nuovo Ceo ad Interim : Il cda della Renault ha rimosso Thierry Bolloré dall'incarico di amministratore delegato. confermando le indiscrezioni di stampa degli ultimi giorni che davano il dirigente bretone in uscita. Finisce così, dopo neanche un anno, l'era del top manager alla guida della Régie. Il peso di Ghosn. Nelle ore scorse, le testate Le Figaro e Les Echos hanno delineato uno scenario di rapporti ormai difficili e di pura cordialità con il presidente ...

NUOVO STADIO Inter-MILAN/ Se Google Maps ci dice che la grande Milano non basta più : Il confronto sul NUOVO STADIO di Inter e Milan dovrebbe spingere ad aprire una riflessione più ampia su cosa è Milano e sulle decisioni che chiede

Mika ci ha raccontato molto del nuovo album “My Name Is Michael Holbrook” (e non solo) : guarda la nostra video Intervista : <3 The post Mika ci ha raccontato molto del nuovo album “My Name Is Michael Holbrook” (e non solo): guarda la nostra video intervista appeared first on News Mtv Italia.

Siria : Quartapelle - ‘Nato e Ue Intervengano - no a nuovo conflitto’ : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “L’attacco della Turchia va condannato con forza. L’Italia chieda la convocazione immediata del Consiglio Nato e del Consiglio di Sicurezza. Come Europa è ora di assumerci le nostre responsabilità: non lasciamo che la Siria precipiti di nuovo in una spirale di conflitto”. Lo scrive su twitter Lia Quartapelle del Pd. L'articolo Siria: Quartapelle, ‘Nato e Ue intervengano, no a ...

Nuovo allenatore Milan - Giampaolo vicino all’addio : la pista Spalletti si complica a causa dell’Inter - Stefano Pioli in pole : Il Milan non sembra convinto di proseguire con Giampaolo: Spalletti piace, ma l’Inter non intende pagare la buonuscita richiesta. Stefano Pioli il nome più caldo L’avventura di Marco Giampaolo al Milan sembra arrivata ai titoli di coda. L’allenatore ex Sampdoria ha pagato un inizio di stagione altalenante, fatto di 3 vittorie e 4 sconfitte, nel quale anche quando sono arrivati i 3 punti, il Milan non ha mai convinto ...