Inter | le anticipazioni sulla terza maglia 2020 2021

Anticipazioni U&D : Ida rivede Riccardo poi lo lascia - Gemma Interessata a Jean Pierre : A Uomini e donne trono over l'attenzione è tutta incentrata sulla coppia composta da Ida e Riccardo, i quali in queste settimane stanno tenendo banco in trasmissione con le loro tormentate vicende sentimentali che non passano certamente inosservate. Nel corso della puntata di oggi abbiamo visto che c'è stato il colpo di scena che ha avuto come protagonista Riccardo, il quale ad un certo punto ha spiazzato Ida con una lettera d'amore. Un momento ...

Una Vita/ Anticipazioni 15 ottobre : Leonor Interessata al matrimonio gay? : Una Vita, Anticipazioni ottobre 2019, su Canale 5 e Rete 4. Il Priore svela la verità su Lucia; Samuel e Joaquin creano un patto per l'eredità dei Marchesi.

Il Segreto anticipazioni : Matias accetta di subire un difficile Intervento all'occhio : Le anticipazioni de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci saranno brutte notizie per Matias Castaneda. Il padre di Camelia, infatti, contrarrà una brutta infezione ad un occhio dopo essere rimasto vittima di un attentato. Una grave ferita che richiederà un difficile intervento per salvare la vista all'uomo. Il Segreto: Matias trascura la sua salute per stare con Maria Le conseguenze dell'attentato alle nozze di ...

Una Vita - anticipazioni spagnole : il marito di Marcia Interrompe le nozze con Felipe : Le ultime puntate di Una Vita trasmesse in questi giorni in Spagna, annunciano che tra molti mesi, in Italia, ne vedremo di cotte e crude con i nostri personaggi di Acacias 38. Felipe si innamorerà nuovamente dopo la morte della sua amata moglie. A far battere il cuore dell'avvocato ci penserà una domestica brasiliana. In seguito, i due decideranno di convolare a nozze, ma sarà proprio durante la cerimonia nuziale che accadrà un episodio a dir ...

Anticipazioni The Good Doctor 3×03 : il primo Intervento di Claire : Claire esegue un intervento come primo operatore in The Good Doctor 3×03 Lunedì 7 ottobre, sulla ABC, andrà in onda la 3×03 di The Good Doctor. Il famoso Medical-Drama con protagonista Freddie Highmore, continua a collezionare ottimi risultati in termini di auditel, confermando lo straordinario successo delle passate edizioni. Le prime due puntate hanno infatti totalizzato più di sei milioni di telespettatori, rendendo lo show di David ...

Anticipazioni Uomini e donne Trono Over : Gemma Interessata a JeanPierre - Gianfranco chiude : Si è tenuta ieri 24 settembre una nuova registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e donne, la cui prima parte è stata dedicata, come abitudine, a Gemma Galgani e alla conoscenza di nuovi cavalieri. Si è ripartiti, in particolare, da quanto accaduto in precedenza con JeanPierre in merito alla confessione fatta ad Anna. L'uomo, infatti, aveva ammesso di non essere davvero interessato alla Galgani. Questo confronto, durante il quale non sono ...

Il Segreto Anticipazioni 22 settembre 2019 : Raimundo in pena per Julieta - Francisca Interviene... : L'Ulloa si sente in colpa per quanto accaduto a Julieta. Francisca è sinceramente dispiaciuta e vuole aiutare il marito a riscattarsi. E' per questo che...

Anticipazioni Una Vita di ottobre : Samuel si Interesserà a Lucia solo per denaro : Le prossime puntate italiane di Una Vita sanciranno l'uscita di scena di Blanca e Diego che lasceranno Acacias 38 insieme al piccolo Moises. Samuel resterà nel quartiere e, dopo avere venduto le gioiellerie di famiglia, si preparerà ad aprire una galleria d'arte, con la collaborazione di Lucia. D'ora in avanti, i telespettatori faranno bene a fare attenzione ai movimenti della cugina 'acquisita' di Celia che diventerà la nuova protagonista ...

I Medici 3 anticipazioni - il listino Rai - tra le new entry Internazionali Toby Regbo - Gaia Weiss - Johnny Harris e Jack Roth : I Medici 3 la rinascita di una famiglia Cresce l’attesa per “I Medici 3”. La pagina ufficiale continua a deliziare i fan della serie con documenti tratti dal set della terza stagione ...

Il Segreto Anticipazioni 17 settembre 2019 : Cifuentes - convito che Carmelo e Berengario mentano - Interroga Julieta : Mentre Cifentues interroga Julieta, Elsa e Maria si troveranno alle prese con due importanti decisioni.

Il Segreto anticipazioni : PRUDENCIO si Interessa a una nuova donna - ecco chi è : Tra qualche settimana, i telespettatori italiani de Il Segreto faranno la conoscenza di Lola Mendaña (Lucia Margo), un’affascinante ragazza che avrà parecchio a che fare con PRUDENCIO Ortega (Josè Milan). Tutto partirà nel momento in cui l’uomo deciderà di acquistare la bottega di vini che apparteneva a Fe Perez (Marta Tomasa Worner)… Il Segreto, news: PRUDENCIO è anche uno strozzino Come indicano le anticipazioni, PRUDENCIO si farà ...

Il Paradiso delle Signore 4 - anticipazioni : Alessia Debandi Interpreterà Angela : Il Paradiso delle Signore 4 tornerà a fare compagnia agli Italiani tra poco più di un mese. Per la quarta stagione della soap ci saranno molte novità, a partire dal cast che ha visto numerose new entry. Le anticipazioni continuano a svelare nuovi attori che sono stati inseriti nelle storie del grande magazzino milanese. Ci saranno Alessia Debandi, Pietro Masotti, Giancarlo Commare e Sofia Taglione. Ancora new entry per gli attori de Il Paradiso ...

Uomini e Donne - anticipazioni over - David e Cristina furibonda lite : "Maledetta zingara" - Interviene la De Filippi : Volano stracci tra il cavaliere e la dama che si sono ritrovati faccia a faccia dopo la partecipazione a Temptation Island.