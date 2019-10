Inter | Conte promuove Esposito e cerca un vice Lukaku | i tifosi sognano il ritorno di Ibra

Sassuolo-Inter - le probabili formazioni : Conte con il dubbio Sensi : Al Mapei Stadium domenica 20 ottobre si gioca il lunch match dell'ottava giornata di Serie A alle ore 12:30 che vedrà di fronte il Sassuolo e l'Inter. Si affrontano due squadre con obiettivi ben diversi in questa stagione. I padroni di casa puntano ad ottenere una salvezza tranquilla, così come successo lo scorso anno. Gli ospiti, invece, cercano di tenere la scia della Juventus per restare in lotta per il titolo fino alle ultime giornate. ...

Borghi a Conte : “Di chi fa gli Interessi? Con noi diceva sempre ‘sì’ - poi arrivavano le sorprese” : “Ma di chi fa gli interessi lei? Ci possiamo fidare? Quando governavamo insieme, durante le riunioni ci diceva sempre ‘sì’. Poi arrivavano le sorprese“. A dirlo, alla Camera, il deputato della Lega, Claudio Borghi, che si rivolge direttamente a Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio aveva da poco terminato l’informativa sul Consiglio europeo in programma domani e venerdì 18 ottobre. Tra i Contenuti delle ...

Inter - ci sarebbe l'ok di Antonio Conte per il colpo Matic : L'Inter potrebbe essere molto attiva nella prossima sessione di calciomercato. Nonostante l'ottimo inizio di stagione, con diciotto punti nelle prime sei giornate e il secondo posto in classifica ad una lunghezza dalla Juventus capolista, la rosa nerazzurra ha evidenziato ancora qualche carenza, soprattutto dal punto di vista numerico. In particolar modo in mezzo al campo manca un giocatore in grado di garantire lo stesso tasso tecnico dei ...

Calciomercato - Ibrahimovic sarebbe conteso da Milan e Inter ma i nerazzurri smentiscono : Con il contratto con i Los Angeles Galaxy di Zlatan Ibrahimovic in scadenza alla fine dell'anno, molti club potrebbero tenere d'occhio lo svedese. Il modo in cui si è ripreso dai problemi al ginocchio è stato impressionante e questo dice molto sulla naturale idoneità e determinazione dell'uomo. Dopo aver subito due infortuni al ginocchio durante il periodo trascorso al Manchester United, Zlatan ha impressionato l'MLS come se nulla fosse mai ...

Inter - Godin esalta Antonio Conte : “impariamo ogni giorno da lui - ci trasmette idee e passione” : Diego Godin esalta le qualità di Antonio Conte dal ritiro dell’Uruguay: il centrale dell’Inter spende delle belle parole per l’allenatore nerazzurro Anche dal ritiro delle nazionali, i giocatori dell’Inter non perdono occasione per esaltare le qualità di Antonio Conte. Il nuovo allenatore nerazzurro ha portato una ventata d’entusiasmo in tutto l’ambiente, lavorando egregiamente sia sull’aspetto ...

Marotta e Conte vorrebbero un'Inter 'italiana' : nel mirino ci sarebbero Chiesa e Tonali : Beppe Marotta e Antonio Conte avrebbero un progetto ben preciso per l'Inter del futuro. Amministratore delegato e tecnico vorrebbero, infatti, puntellare la rosa gradualmente di talenti italiani per far sì che nelle prossime stagioni la squadra possa ruotare intorno ad una sorta di zoccolo duro "azzurro". In realtà, secondo la Gazzetta dello Sport il principale ideatore di questa strategia sarebbe il dirigente varesino che l'avrebbe avuta in ...

Inter - infortuni Sanchez e Sensi potrebbero costringere Conte a lanciare il 3-4-2-1 : L'Inter in questi giorni deve fare i conti con la situazione infortuni: dopo lo stop di Sensi subito nel match contro la Juventus, è arrivato anche il problema che ha riguardato la punta cilena Alexis Sanchez, che avrebbe rimediato un infortunio alla caviglia sinistra dopo un fallo dello juventino Cuadrado che potrebbe causargli 2-3 mesi di stop. In questo senso però non sono arrivati riscontri dagli esami strumentali e l'Inter spera che ...

Calciomercato Inter : la scorsa estate Conte avrebbe bloccato la cessione di Stefan De Vrij : L'Inter è stata una delle grandi protagoniste della scorsa sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri hanno investito tanto, soprattutto per riuscire a strappare alla concorrenza e al Manchester United Romelu Lukaku. Il centravanti belga è costato sessantacinque milioni di euro, diventando l'acquisto più oneroso della storia della società nerazzurra. Ma anche in uscita, in particolar modo a giugno, sono state fatte delle cessioni per ...

Inter - Conte perde i pezzi : si teme lungo stop per Sanchez e D'Ambrosio : La pausa per le Nazionali non porta mai bene ai club europei, tant'è vero che preghiere e segni della croce da parte di allenatori e dirigenti sono all'ordine del giorno nella speranza che i propri tesserati rientrino integri dagli impegni. A giudicare dal bollettino medico venuto fuori dopo la prim

Inter - Conte e Marotta vorrebbero rinforzare la rosa : piacciono Rakitic e Matic : L'Inter sarà, con ogni probabilità, la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno bisogno di rinforzi per cercare di allungare la rosa a disposizione del tecnico, Antonio Conte. L'esempio lampante è arrivato nel big match contro la Juventus dove, dopo l'uscita di Stefano Sensi dal campo per un problema muscolare, la squadra nerazzurra ha avuto un calo di rendimento notevole, perdendo grande qualità in mezzo ...

Juventus - Conte carica l’Inter : “Crederci non costa nulla” : Juventus – Antonio Conte, intervenuto al Festival dello Sport, è tornato a parlare delle gerarchie in campionato. Il tecnico è consapevole di avere una rosa inferiore a quella di Juve e Napoli, ma crede nella possibilità di uno scudetto all’Inter. Juventus, Conte crede allo scudetto “Gap con la Juve? Penso che credere non costi niente, né per i tifosi dell’Inter, per quelli del Napoli, per le altre squadre. Credere non ...

Inter - senti Antonio Conte : “noi dietro a Juventus e Napoli - ma credere nello scudetto non costa nulla” : Antonio Conte fa chiarezza sugli obiettivi dell’Inter: il gap con Juventus e Napoli è chiaro, ma guai a non credere nelle possibilità di vincere lo scudetto Dal palco del Festival dello Sport di Trento, Antonio Conte parla delle possibilità di vedere l’Inter nuovamente campione d’Italia. Il tecnico nerazzurro sottolinea il gap con Juventus e Napoli, due squadre più avanti nei rispettivi progetti, ma invita ...

Inter - Conte vorrebbe Rakitic a gennaio per una squadra da scudetto : L'inizio di stagione dell'Inter è stato sicuramente positivo con sei vittorie raccolte nelle prime sette giornate. Secondo posto in classifica con diciotto punti, ad una lunghezza dalla Juventus capolista, e un rendimento al di sopra delle aspettative. Primato perso solo domenica con la sconfitta nello scontro diretto contro i bianconeri per 2-1, in cui sono emersi i limiti ancora presenti all'Interno della rosa nerazzurra. L'uscita dal campo di ...

Torino Intervento record : trapiantati contemporaneamente i due polmoni - il fegato e il pancreas alla stessa persona : L'intervento, il primo in Europa, eseguito all'ospedale Molinette è durato 15 ore. Il paziente è un 47enne di Bari, malato di fibrosi cistica