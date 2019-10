Influenza | pediatra | le mamme lavoratrici chiedono sempre di più il vaccino

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) “Sì, le“, soprattutto quelle che lavorano a tempo pieno, “di più a noi pediatri di effettuare sui loro bambini la vaccinazione contro l’. Ogni anno le richieste aumentano. Perché si tratta di una misura di prevenzione sanitaria del tutto sicura, che li mette al riparo dal principale malanno stagionale“. A dirlo all’Adnkronos Salute è Giorgio Conforti, referente nazionale Vaccini della Federazione italiana medici pediatri (Fimp). “Spesso non si considera – spiega l’esperto – che la metà dei bambini che vengono ricoverati per complicanze dell’stagionale non sono bambini con malattie croniche, bensì bimbi sani che non erano stati vaccinati. Ci sono alcune Regioni italiane che stanno portando avanti progetti per la vaccinazione antle indirizzata ai bimbi sani che vanno negli ...

