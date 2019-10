Incidente via Cassia | autista autobus indagato per lesioni

Incidente via Cassia : si indaga sulle cause dell’incidente : Roma – L’autista 40enne dell’autobus che ieri mattina si è schiantato contro un albero su via Cassia è risultato negativo sia ai test alcolemici che a quelli tossicologici, ma rimane comunque sotto osservazione all’ospedale Santo Spirito dove è stato trasportato in ambulanza a seguito delle ferite riportate nell’Incidente. Andranno ora comprese le motivazioni dell’Incidente, cosa abbia provocato l’uscita ...

Incidente bus Roma - 301 si schianta su un albero sulla via Cassia : 29 feriti Passeggeri : «Autista era al telefono» : Sul posto inviate 12 ambulanze. Dalle testimonianze l’autobus è uscito fuori strada ed è finito contro un albero. Oltre dieci i feriti in codice giallo e 8 in codice rosso

VIDEO F1 - GP Giappone 2019 : l’Incidente al via tra Leclerc e Verstappen dall’on-board dei due piloti : I dieci secondi più importanti dell’intero weekend del Gran Premio del Giappone 2019 sono stati senz’ombra di dubbio quelli della partenza della gara. A Suzuka la Ferrari ha visto sfumare una possibile vittoria dopo aver monopolizzato la scena in qualifica con una fantastica doppietta a causa di uno scatto al via negativo in cui Vettel si è fatto bruciare da Bottas mentre Leclerc è entrato in contatto con Verstappen danneggiando la ...

Incidente di Pioltello - indagato l’ex direttore di Agenzia per la sicurezza ferroviaria : “Non ci fu alcun controllo sulla tratta” : L’indagine della procura di Milano sull’Incidente ferroviario di Pioltello, in cui il 25 gennaio 2018 morirono 3 persone, colpisce l’allora direttore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, Amedeo Gargiulo. L’accusa nei suoi confronti è di disastro ferroviario colposo e sotto inchiesta risulta anche il suo vice di allora, nonché caposettore. Per i magistrati milanesi, stando a quanto riporta ...

Traffico autostrade e viabilità oggi/ Incidente a Fiano Romano - code al Brennero : Traffico autostrade e viabilità oggi, 8 ottobre 2019: coda di 6 km per lavori verso il Brennero. Nella notte morto un 24enne per Incidente

Incidente mortale in via delle Americhe a Ragusa : è assurdo morire così : Incidente mortale in viale delle Americhe, Ragusa in movimento: Comune individui una soluzione per mettere in sicurezza la strada. assurdo morire così

Incidente stradale in via Gigi Olivari a Modica : auto contro un muro : Incidente stradale autonomo ieri sera, intorno alle ore 23, in via Gigi Olivari a Modica. Un'auto si schianta contro un muro. Coppia in ospedale

Roma. Incidente in moto : morto Christian Cini di Ottavia : Incidente in via della Storta dove è morto il romano Christian Cini. Il ragazzo di 29 anni era alla guida

Pesaro in lacrime per la morte di Silvia Palazzi in un Incidente a Cortina : E’ scivolata sulla ghiaia e sull’erba umida. E’ precipitata nel burrone e per lei non c’è stato nulla da fare.

Incidente su via Ardeatina : anziano morto a seguito malore : Roma – Un anziano di 72 anni è morto questa mattina sulla Via Ardeartina, nelle vicinanze dello svincolo per il Grande Raccordo Anulare. L’uomo stava guidando la sua Mercedes Classe E quando è avvenuto un Incidente con un furgone condotto da un 47enne. All’arrivo dei soccorsi però il 72enne era già privo di vita; al momento si ipotizza che la causa del decesso non sarebbe stata l’Incidente quanto piuttosto un malore avuto dall’uomo. Sul ...

Incidente fatale su via Flaminia : bus Cotral contro auto - morto un uomo : Roma – Terribile Incidente ieri pomeriggio su via Flaminia, nella tratta compresa tra Morlupo e Castelnuovo di Porto, in direzione Roma. A scontrarsi un’auto e un pullman Cotral, nel curvone a poca distanza dall’agriturismo “Il Raduno”. Dalle prime ricostruzioni arrivata alla curva l’auto, che proveniva da Roma e procedeva in direzione Morlupo, ha perso il controllo, sbandando probabilmente a causa del fondo reso scivoloso dalla pioggia e ...

**Pavia : sindaco Sannazzaro - 'in raffineria un Incidente - avvisata Arpa'** : Milano, 17 set. (AdnKronos) - In costante contatto dalle 6.35 di questa mattina con il direttore della raffineria Eni di Sannazzaro, il sindaco del piccolo comune del pavese, Roberto Zucca, ci tiene prima di tutto a precisare: "Ora è tutto finito, è tutto sotto controllo, l'incidente è rientrato". P

Verissimo - Incidente sexy per Ilary Blasi : spacco estremo - corre verso Silvia Toffanin e resta in slip... : incidente sexy per Ilary Blasi a Verissimo, su Canale 5. La moglie di Francesco Totti ha fatto il suo ingresso in studio indossando un vestito con uno spacco esagerato. Tanto che quando si è messa a correre per abbracciare la sua amica Silvia Toffanin si sono visti persino gli slip. Quindi è iniziat

Terribile Incidente per Raoul Bova ma per Giustizia per Tutti : al via le riprese della fiction : Terribile incidente nel sottopassaggio e cameraman pronti a girare per i primi ciak di Giustizia per Tutti, la fiction con Raoul Bova in onda nel 2020 su Canale5. Già nei giorni scorsi si è parlato dell'impegno dell'attore sul set di Torino dopo quello a Milano per la nuova Made in Italy che, proprio alla fine del mese, andrà in onda su Amazon Prime e, solo in un secondo tempo, su Canale5 in prima serata. L'attore è impegnatissimo in questo ...