Incidente bus Roma | l’autista indagato per lesioni | sarà interrogato

Incidente a Roma - bus contro albero : autista indagato per lesioni : L’autista dell’autobus dell’Atac che ieri mattina è andato a sbattere contro un albero in via Cassia, a Roma, è indagato per lesioni: è il reato contestato dalla Procura. L’uomo verrà interrogato a breve dagli inquirenti. L'articolo Incidente a Roma, bus contro albero: autista indagato per lesioni sembra essere il primo su Meteo Web.

Arabia Saudita : Incidente bus : 35 morti : 14.00 Trentacinque persone sono morte in Arabia Saudita a seguito dello scontro fra un autobus e una scavatrice.Le vittime, tutte straniere, sarebbero pellegrini arabi e asiatici in viaggio verso la Mecca. L'incidente è avvenuto vicino al villaggio di al-Akhal, situato a 170 km da Medina. Le cause non sono ancora state accertate.

Incidente bus Roma - 301 si schianta su un albero sulla via Cassia : 29 feriti Passeggeri : «Autista era al telefono» : Sul posto inviate 12 ambulanze. Dalle testimonianze l’autobus è uscito fuori strada ed è finito contro un albero. Oltre dieci i feriti in codice giallo e 8 in codice rosso

Roma - bus contro un albero : dieci persone in ospedale. Accertamenti sulla dinamica dell’Incidente : Sono dieci i feriti trasportati in vari ospedali dal 118 per l’incidente avvenuto stamattina su via Cassia a Roma, dove un autobus di linea è finito contro un albero. Dei feriti, cinque sono in codice rosso e gli altri in codice giallo. I più gravi sono i passeggeri che si trovavano nella parte anteriore del bus ma – a quanto riferito dal 118 – non sarebbero in pericolo di vita. Alcuni sono stati estratti dai vigili del fuoco ...

Incidente fatale su via Flaminia : bus Cotral contro auto - morto un uomo : Roma – Terribile Incidente ieri pomeriggio su via Flaminia, nella tratta compresa tra Morlupo e Castelnuovo di Porto, in direzione Roma. A scontrarsi un’auto e un pullman Cotral, nel curvone a poca distanza dall’agriturismo “Il Raduno”. Dalle prime ricostruzioni arrivata alla curva l’auto, che proveniva da Roma e procedeva in direzione Morlupo, ha perso il controllo, sbandando probabilmente a causa del fondo reso scivoloso dalla pioggia e ...

Quattro turisti cinesi sono morti in un Incidente d’autobus nello Utah : Venerdì mattina, verso le 11:30 ora locale, un autobus che trasportava un gruppo di turisti cinesi è uscito di strada ed è andato a sbattere contro un guardrail vicino al Bryce Canyon National Park, nello Utah (Stati Uniti): 4 persone

Corda da equilibrismo abusiva tra le montagne : elicottero sfiora Incidente : Francesca Bernasconi Un elicottero del soccorso ha schivato una Corda tesa tra le montagne: un equilibrista stava camminando nel vuoto Stava sorvolando le Dolimiti del Brenta, vicino a Madonna di Campiglio, quando ha notato una slackline, la Corda usata dagli equilibristi. Per questo, un elicottero è stato costretto a cambiare rotta, per evitare un incidente, che sarebbe potuto finire in tragedia. Infatti, poco sotto le cime del ...

Incidente bus Tua - alla ragazza ferita - amputata parte della gamba : Pescara - Ha dovuto subire l'amputazione della parte inferiore della gamba destra la ragazza che ieri era a bordo del bus uscito fuori strada a Spoltore (Pescara). La diciassettenne, rimasta incastrata tra le lamiere, era stata subito ricoverata in ospedale a Pescara e sottoposta, nel pomeriggio, a un intervento chirurgico durato dieci ore, fa sapere la Direzione della Asl. La ragazza, sedata farmacologicamente, è ora in Rianimazione. ...

Pescara - bus si schianta contro albero : amputata gamba della 17enne ferita nel terribile Incidente : L'incidente stradale dell'autobus Tua è avvenuto ieri a Carpara di Spoltore. Nel sinistro è rimasta gravemente ferita una ragazza di 17 anni della provincia di Foggia. Coinvolte una trentina di persone. La testimonianza di una donna: "Un momento infernale".Continua a leggere

