In Federcalcio niente più separazione tra atleti disabili e non

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Basta divisioni, anzi ecco una divisione ad hoc.e Comitato italiano paralimpico danno un calcio allaformale trae non. Da oggi latà entra a pieno titolo nelle attività della Figc. L’iniziativa è contenuta nel Protocollo d’intesa firmato oggi dai presidenti Gabriele Gravina e Luca Pancalli, con l’obiettivo di massimizzare le potenzialità di sviluppo del calcio da parte dei. In pratica organizzando attività calcistiche sperimentali, oltre a quelle regolamentate da organismi internazionali già esistenti. Nello specifico il protocollo prevede l’istituzione di un tavolo con Fispes, Fispic e Fisdir, le tre federazioni paralimpiche, per individuare le discipline da trasferire all’interno della, con il corredo di certificazioni mediche, classificazione deglie formazione dei tecnici. La ...

