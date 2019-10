In Batwoman l’arrivo di Gabriel Mann regalerà una fidanzata a Kate Kane?

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 17 ottobre 2019)ha preso ormai piede negli Usa due settimane fa segnando ottimi ascolti alla domenica sera al fianco di Supergirl. Proprio la voglia di mettere insieme le due serie da parte della rete, ha spinto i fan a pensare che sia possibile un mini crossover con protagoniste le due eroine soprattutto dopo che abbiamo avuto modo di vederle in Elseworld e la loro chimica era davvero sotto gli occhi di tutti. Non sappiamo ancora se vedremo Ruby Rose e Melissa Benoist insieme sul set conto un unico villain (o unica a questo punto) ma quello che è certo è cheavrà modo di consolarsi e di non rimanere sola a lungo dopo essersi scontrata con il muro alzato da Sophie. Le nuove foto degli episodi che vedremo nelle prossime settimane mostranoalle prese con una vita privata (e amorosa) con al fianco una biondina. Gli amanti della serie tv riconosceranno subito in lei Brianne ...