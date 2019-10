In Arabia Saudita 35 turisti stranieri sono morti nell’incidente di un pullman vicino

BTS : ecco come è andato il loro primo concerto in Arabia Saudita : Hanno anche parlato in arabo The post BTS: ecco come è andato il loro primo concerto in Arabia Saudita appeared first on News Mtv Italia.

Gli Stati Uniti hanno annunciato l’invio di altri 2mila soldati americani in Arabia Saudita : Il dipartimento della Difesa statunitense ha annunciato l’invio di altri soldati e altre armi all’Arabia Saudita, diversamente da quanto detto in precedenza dal presidente Donald Trump, che aveva espresso in più occasioni la sua intenzione di ritirare tutti i militari

Arabia Saudita - esplosione su petroliera iraniana : "Atto terroristico" : Una esplosione si sarebbe verificata nelle scorse ore su una petroliera iraniana al largo delle coste dell’Arabia Saudita, a circa 20 chilometri dal porto di Gedda. Secondo fonti anonime saudite, citate dall’agenzia di Stato Isna, la petroliera, che fa parte della compagnia petrolifera nazionale di Teheran, sarebbe stata oggetto di "un attacco terroristico", potrebbe infatti essere stata colpita da missili. La nave in seguito all’esplosione ...

Gedda (Arabia Saudita) : Gedda è una delle più grandi città dell'Arabia Saudita occidentale, situata nella regione del Hijaz, e la seconda città più grande dell'Arabia Saudita dopo la capitale Riya?. La popolazione...

Arabia Saudita - petroliera iraniana esplode al largo del porto di Gedda. Media Teheran : “Si tratta di un attacco terroristico” : Dense colonne di fumo si sono viste fino dal porto di Gedda a causa di una petroliera iraniana in fiamme 120 chilometri al largo della costa dell’Arabia Saudita. Secondo l’agenzia di Teheran Isna e altri Media iraniani, la nave, che appartiene alla compagnia petrolifera nazionale, la National Iranian Oil Company, è stata colpita ed è esplosa a causa del danneggiamento di due serbatoi: “Si tratta di un attacco terroristico“, ...

VAR – In Arabia Saudita staccato per ricaricare il cellulare : Il portale gianlucadimarzio.com ha riportato la clamorosa notizia di un malfunzionamento VAR in Arabia Saudtia. VAR – Il motivo del malfunzionamento non è riconducibile ad un fattore tecnico ma l’ “errore” umano è fuori da ogni immaginazione: “Una notizia che è davvero clamorosa, e incredibile. In Arabia Saudita la partita tra Al-Nassr e Al-Fateh è stata protagonista di un episodio che rimarrà nella storia. Ad ...

Arabia Saudita - incredibile in Al-Nassr-Al-Fateh : la VAR non funziona per colpa di un…cellulare : Da quando è stata introdotta la VAR ne abbiamo viste di tutti i colori. Ma quanto successo in Arabia Saudita è un caso unico nel suo genere. Durante la gara tra Al-Nassr e Al-Fateh l’arbitro che è stato richiamato a bordocampo dalla VAR per correggere un errore. Fin qui sarebbe tutto normale, se non fosse che il monitor non funzionava. Il motivo, riportato da ESPN, è davvero incredibile. Uno degli addetti al campo, aveva staccato poco ...

Arabia Saudita : per la prima volta anche le coppie non sposate potranno dormire insieme in hotel : Dopo l'apertura al turismo del governo di Riyad arrivano i primi, rivoluzionari, interventi: anche le coppie non sposate potranno infatti condividere la stessa camera in hotel. Finora questa possibilità era loro tassativamente preclusa: tutte le coppie infatti dovevano dimostrare di essere sposate.Continua a leggere

Arabia Saudita : 20 miliardi sul turismo per il dopo petrolio. Niente niqab per le turiste occidentali : La remota valle di AlUla, con le sue oasi incontaminate, i dipinti rupestri, le maestose tombe scavate nelle rocce e le città nabatee, si rivelerà in tutta la sua bellezza ai turisti di tutto il mondo

Arabia Saudita e Iran - primi indizi di dialogo fra i grandi nemici : È solo un inizio. Ma potrebbe cambiare il volto del Medio Oriente, terremotando alleanze che sembravano indistruttibili, prefigurandone altre fino ad oggi impensabili. I grandi nemici cominciano a parlarsi. Indirettamente, per il momento, ma è comunque il segno di un cambiamento di clima favorito anche dall’uscita di scena di uno dei super falchi dell’amministrazione Trump, l’ex consigliere alla Sicurezza ...

I turisti stranieri in Arabia Saudita potranno prenotare una camera d’albergo senza essere sposati : L’Arabia Saudita permetterà alle donne e agli uomini stranieri in visita turistica di alloggiare nella stessa camera di albergo senza dimostrare di essere sposati o di avere un rapporto di parentela. La Commissione per il turismo Saudita ha anche concesso

I BTS hanno parlato della loro decisione di esibirsi in Arabia Saudita : Ecco le loro dichiarazioni The post I BTS hanno parlato della loro decisione di esibirsi in Arabia Saudita appeared first on News Mtv Italia.

Arabia Saudita - turista sbattuta in cella con la figlia di quattro anni per aver bevuto in aereo un bicchiere di vino : Su un volo partito da Londra a Dubai una donna di 44 anni, una dentista originaria della Svezia ma da anni trasferita in Gran Bretagna, ha bevuto un bicchiere di vino. Da quel momento in poi per la donna e per sua figlia di soli 4 anni è iniziato un incubo senza fine. La donna subito dopo l’atterraggio dell’aereo a Dubai è stata fermata dalla Polizia locale e sbattuta in cella. La donna è stata arrestata perché aveva bevuto una ...