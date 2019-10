Immigrazione | accordi Italia-Libia da rinnovare? Minniti | “Deciderà governo” Maggioranza

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Il memorandumnegli ultimi tre anni ha regolato la politica tra i due Paesi in tema di. Un tentativo, operato dall’allora ministro dell’Interno Marco, di regolare gli sbarchi dei migranti, visto che il Paese nord africano è il luogo dal quale si registrano il maggior numero di partenze verso il nostro Paese. Accordo che ha suscitato più di una critica in questi anni, particolarmente per la collaborazione con la Guardia costiera libica i cui membri sono accusati dalle agenzie Onu di avere un ruolo diretto nei traffici di esseri umani e per le condizioni di detenzione dei migranti nei centri libici. La, va ricordato, non ha mai firmato la convenzione di Ginevra, nel paese è in atto una strisciante guerra civile tra il Governo Serraji, riconosciuto dalla comunità internazionale e le truppe del Generale Haftar. Il Memorandum ‘scade’ il prossimo ...

