Ilary Blasi sugli ascolti di Euro Games | “Ce ne faremo una ragione”

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 17 ottobre 2019)confessa: “Va male? Sono altre le tragedie!” Questo Autunnoè tornata in Tv alla guida del reboot di Giochi senza Frontiere,. Con lei c’è anche Alvin a commentare le gare. Per quanto riguarda gli, dopo un buon inizio al 16% di share, purtroppoè crollato di puntata in puntata fino a toccare il 10%.ovviamente insufficienti per la prima serata di Canale 5. Ma tutto ciò pare non preoccupare minimamente, la quale, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, a tal proposito ha rivelato: “L’ho fortemente voluto…Va bene, va male? In ogni caso ce neuna ragione…Non è che muore qualcuno, sono altre le tragedie onestamente…” Successivamente, sempre parlando del programma, ha anche ammesso di essere felice di averlo riportato ...

