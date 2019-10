Ilary Blasi | il look ad Eurogames divide il pubblico | ecco chi ricorda

Ilary Blasi come mamma sono severa e do anche le punizioni : Sulla copertina del settimanale “Oggi” di questa settimana c’è Ilary Blasi che nonostante i suoi impegni lavorativi è una mamma attenta e molto presente tanto da riuscire a ritagliarsi degli spazi in famiglia.”I figli li ho fatti giovane e sono cresciuta con Cristian e Chanel. Ho imparato a conoscere loro ma anche a gestire me come madre, perché la vita ti viene stravolta dai figli. Al di là dell’età che hanno, è il loro ...

Ilary Blasi : «Eurogames l’ho fortemente voluto. Va male? Ce ne faremo una ragione» : Ilary Blasi Eurogames, questa sera in onda su Canale 5 con la quinta puntata, non è stato un esperimento riuscito (qui la nostra recensione) ma Ilary Blasi non si scompone più di tanto e rivendica la scelta di aver voluto rifare lo storico Giochi Senza Frontiere e soprattutto l’intenzione di proporre una trasmissione pensata per tutta la famiglia. Gli ascolti non l’hanno premiata (media attorno al 12% di share), ma non ne fa un ...

Ilary Blasi : "Chanel mi somiglia molto. Sono una mamma severa - do le regole e le punizioni" : Protagonista indiscussa dell'ultima copertina di 'Oggi', in edicola questa settimana, Ilary Blasi, alla guida di 'Eurogames' su Canale 5 con Alvin, è una mamma attenta e molto presente tanto da riuscire a ritagliarsi degli spazi in famiglia tra un impegno lavorativo e l'altro: I figli li ho fatti giovane e Sono cresciuta con Cristian e Chanel. Ho imparato a conoscere loro ma anche a gestire me come madre, perché la vita ti viene stravolta dai ...

Alvin - Euro Games : “Ho superato momenti difficili”. E su Ilary Blasi… : Euro Games, Alvin confessa: “Ho superato momenti difficili grazie alla mia famiglia” Alvin, uno dei conduttori più giovani della televisione italiana, è impegnato in queste settimane con Euro Games su Canale5, lo show del giovedì sera condotto insieme a Ilary Blasi e che si rifà all’indimenticato Giochi senza frontiere. Il conduttore, in un’intervista su Tv Mia, ha parlato della sua carriera, della sua famiglia e di ...

Ilary Blasi svela : “Intrusioni terze” nel matrimonio e la scelta dei look : Ilary Blasi si confessa: le “intrusioni terze” nel matrimonio con Totti, il perché dei look ‘coraggiosi’ e le parole su Fazio (“Mi ripulì l’immagine”) Ilary Blasi in confidenza: la conduttrice Mediaset, attualmente impegnata nello show Euro Games, in tandem con Alvin, ha concesso una lunga e interessante intervista al settimanale Oggi. Tanti i temi affrontati: […] L'articolo Ilary Blasi svela: ...

Ilary Blasi e la confessione mai fatta prima : “Mi vergogno a dirlo” : Da qualche settimana, Ilary Blasi è tornata in tv con una nuova sfida. Eurogames è il programma, fortemente voluto da lei, che conduce insieme ad Alvin e remake del mitico Giochi senza frontiere. Gli ascolti dello show, che va in onda il giovedì sera in prima serata, non sono proprio soddisfacenti in realtà. Ma Ilary, che è stata intervistata recentemente dal settimanale Oggi, non se ne fa un cruccio. “Ho rimesso in piedi un gioco amarcord che ...

Ilary Blasi sugli ascolti di Euro Games : “Ce ne faremo una ragione” : Euro Games, Ilary Blasi confessa: “Va male? Sono altre le tragedie!” Questo Autunno Ilary Blasi è tornata in Tv alla guida del reboot di Giochi senza Frontiere, Euro Games. Con lei c’è anche Alvin a commentare le gare. Per quanto riguarda gli ascolti, dopo un buon inizio al 16% di share, purtroppo Euro Games è crollato di puntata in puntata fino a toccare il 10%. ascolti ovviamente insufficienti per la prima serata di Canale 5. ...

Ilary Blasi : ‘La storia con Francesco Totti sembrava destinata a finire’ : Ilary Blasi a cuore aperto parla della storia d’amore con Francesco Totti, rivelando le inevitabili difficoltà che una coppia come la loro si è trovata ad affrontare nel corso degli anni e, in un’intervista al settimanale Oggi confessa: “La vita privata è stata impegnativa: eravamo giovani e ogni Velina e ogni Letterina si metteva col calciatore. Era un binomio scontato, erano storie che poi magari duravano poco. Anche la ...

Ilary Blasi confessa la più grande frustrazione : "Mi vergogno a dirlo - vorrei farlo e non mi chiama nessuno" : Ha un sogno nel cassetto, ma che non riesce a realizzare, Ilary Blasi. Lo confessa in una lunga intervista a Oggi: "vorrei fare l'attrice, ma non mi chiama nessuno", rivela con un poco di frustrazione la conduttrice Mediaset. "Da un po' - riprende la Blasi - il cinema mi incuriosisce, prima non ci p

“Sembri un trans”. Ilary Blasi massacrata - le critiche sono feroci : “Piantala col bisturi” : Non un buon momento per Ilary Blasi, gli ascolti di Eurogames stanno tradendo le attese e le critiche non tardano ad arrivare. critiche, la maggiore parte delle volte ingenerose, che toccano Ilary Blasi a 360°. Dalla sua professionalità, messa in discussione nonostante i tanti riconoscimenti avuti in questi anni, all’abbigliamento giudicato fuori luogo e spesso inadeguato. Va detto che si tratta di una minoranza, sono molti quelli che la seguono ...

Ascolti Euro Games : male Ilary Blasi - Un passo dal cielo cresce ancora : Euro Games, Ascolti quarta puntata: Ilary Blasi ancora battuta da Un passo dal cielo È andata in onda ieri sera, giovedì 10 ottobre, la quarta puntata di Euro Games, lo show condotto da Ilary Blasi e Alvin. Per il programma di Canale5 questi sono stati gli Ascolti: 2.072.000 telespettatori e il 10.8% di share. Risultati di molto inferiori alle aspettative. Il programma ha perso, in 4 puntate, ben 1 milione di telespettatori e anche ieri è ...