Fonte : lastampa

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Antonio Sorgentone, virtuoso del pianoforte, aggredisce un collega in un locale notturno romano. Dopo la fuga, il messaggio di scuse: «Sono un idiota, non riesco a tenere a freno l’impulsività»

Corriere : Il vincitore di Italia’s got talent accoltella un amico musicista - BeliceIt : Il vincitore di Italia’s Got Talent pugnala un musicista e scappa - LaStampa : Antonio Sorgentone, virtuoso del pianoforte, aggredisce un collega in un locale notturno romano. Dopo la fuga, il m… -