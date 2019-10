Il Segreto Anticipazioni Spagnole | la stoccata di Maria Elena a Francisca

Il Segreto Anticipazioni 18 ottobre 2019 : Maria ha buone notizie per Adela. Francisca ha deciso di... : Maria avverte Adela che Francisca ha deciso di intervenire in suo favore, per far ritirare la denuncia a suo carico.

Il Segreto Anticipazioni : FRANCISCA isola MARIA - tensione alle stelle : L’attentato che manderà in rovina le nozze tra Fernando Mesia (Carlos Serrano) e l’ereditiera MARIA Elena Casado de Brey (Elena Ponce De Leon) caratterizzerà le prossime puntate italiane de Il Segreto. Se avete letto i nostri post precedenti sull’argomento, sapete infatti già che la storyline metterà più che mai al centro della scena la sfortunata MARIA Castañeda (Loreto Mauleon). Vediamo cosa succederà. Il Segreto, news: MARIA ...

Il Segreto Anticipazioni : Francisca commissionerà la morte di Severo : Le anticipazioni delle prossime puntate del Segreto annunciano una nuova guerra tra i due grandi nemici della soap opera di Aurora Guerra. Francisca Montenegro, assetata di vendetta, commissionerà a Mauricio Godoy l'assassinio di Severo Santacruz, il presunto responsabile della paralisi di Maria Castaneda. Il Segreto: Francisca vuole vendicare Maria La faida tra Francisca e Severo entrerà nel vivo nel corso delle prossime puntate italiane dello ...

Il Segreto Anticipazioni 17 ottobre 2019 : Prudencio disobbedisce a Francisca. Ecco cosa fa : Prudencio si rifiuta di consegnare a Francisca gli atti delle proprietà di Severo mentre Isaac spinge Juanote a confessare la verità davanti ai suoi amici.

Il Segreto Anticipazioni al 26 ottobre : Elsa viene aggredita in carcere : Le anticipazioni relative ai prossimi episodi de Il Segreto rivelano che Antolina deciderà di vendicarsi di Elsa denunciandola per adulterio. La Laguna, dunque, sarà condotta in carcere dove sarà maltrattata e aggredita da una donna assoldata dalla Ramos. Intanto vedremo che a Puente Viejo ci sarà il ritorno di Fernando. L'uomo si dirà mosso solo da buone intenzioni ma Donna Francisca non crederà minimamente alle sue parole. La dark lady di ...

Il Segreto Anticipazioni 16 ottobre 2019 : Francisca salva la vita di Adela : Francisca salva Adela dai rivoltosi che l'hanno assalita mentre Antolina giura di essere innocente e accusa Alvaro di averla truffata.

Il Segreto Anticipazioni : DONNA FRANCISCA vuole uccidere SEVERO : Nel corso delle prossime settimane di programmazione de Il Segreto, FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas) vorrà vendicarsi ad ogni costo di SEVERO Santacruz (Chico Garcia) e non esiterà ad organizzare un attentato ai suoi danni. Tutto ciò, ovviamente, verrà innescato da quello che succederà nel corso del matrimonio tra Fernando Mesia (Carlos Serrano) e l’ereditiera Maria Elena Casado de Brey (Elena Ponce de Leon). Il Segreto, news: Maria ...

Il Segreto - anticipazioni 17 e 18 ottobre : Elsa e il Guerrero vanno a convivere : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato di Aurora Guerra già autrice di Una Vita. Le anticipazioni delle nuove puntate che i telespettatori vedranno giovedì 17 e venerdì 18 ottobre dalle ore 16:10, annunciano che Juanote confermerà davanti agli avventori della locanda di aver avuto una storia con Antolina Ramos. Per questo motivo Isaac Guerrero, ormai libero dagli impegni matrimoniali, chiederà ad Elsa Laguna di ...

Il Segreto/ Anticipazioni 15 ottobre : Francisca e la finta lettera di Roberto : Il Segreto, Anticipazioni 15 ottobre 2019, su Canale 5. Francisca dà un nuovo ordine a Prudencio; Isaac si prepara a ritornare in città con Juanote.

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre 2019: Donna Francisca riesce a mettere in fuga gli uomini che si sono ribellati contro Adela. Marcela, inviata da Elsa e Consuelo, va da Antolina. Francisca si reca da Prudencio e pretende di accedere agli atti di proprietà della tenuta di Severo. Juanote racconta di fronte a Isaac, Elsa, Marcela e Matias tutta la verità che riguarda Antolina. Il SEGRETO: tutte le nostre ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : il ritorno della perfida Zia Eulalia : La storica nemica di Francisca, Eulalia Castro, sta per tornare nelle trame della soap. Vediamo come si inserirà nelle storyline in corso.

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 21-27 Ottobre 2019 : Elsa Arrestata! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 21 a domenica 27 Ottobre 2019: Fernando ritorna fidanzato. Elsa viene arrestata con l’accusa di adulterio! Anticipazioni Il Segreto: Severo è rovinato, mentre Fernando ritorna con Maria Elena, la sua misteriosa fidanzata! Elsa viene arrestata con gravissime accuse, mentre Adela rischia un nuovo linciaggio! Ingiustizie, manipolazioni, sospetti, scoperte, ritorni, amori sempre più ...

Il Segreto Anticipazioni 15-16 ottobre : la moglie di Isaac nega ancora la sua infedeltà : Tornano le anticipazioni della soap Il Segreto che, in questo frangente, si soffermano su quanto accadrà nelle puntate attese per oggi 15 e domani 16 ottobre. Come di consueto, la soap verrà trasmessa alle ore 16:10 circa su Canale 5. A Puente Viejo, i sovversivi che da diverso tempo minacciano l'incolumità di Adela verranno messi in fuga da Donna Francisca. Saul e Julieta faranno sapere di essere giunti in Italia senza alcun problema. Isaac ...