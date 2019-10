IL SEGRETO | anticipazioni puntata di venerdì 18 e sabato 19 ottobre 2019

Fonte : tvsoap

(Di giovedì 17 ottobre 2019)de Ildi18 e19: Maria dice ad Adela che Donna Francisca ha deciso di intervenire per cercare di far ritirare la denuncia del Ministero. Maria inizia a pensare che la Montenegro sia realmente cambiata, avrà ragione? Lola va alla bottega per annullare l'ordine fatto per le sue nozze, ciò in quanto il matrimonio avrà meno invitati del previsto. Prudencio, però, pensa che ci sia qualcosa che non va…

