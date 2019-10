Il ricatto dei protagonisti dei Panama Papers La querela a Netflix | Ritirate il

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Manuela Gatti «The Laundromat» uscirà domani sulla piattaforma. E il cast è stellare Ventiquattro ore. È in questo arco di tempo che ripongono le speranze gli avvocati di Jurgen Mossack e Ramon Fonseca, gli ex partner dell'omonimo studio legale panamense protagonista, nel 2016, di una delle maggiori fughe di notizie della storia recente: i. Da domani la loro storia sarà disponibile per 150 milioni di abbonati ain tutto il mondo. I malcapitatisperano di bloccarla prima: per questo hanno denunciato per diffamazione la piattaforma di streaming e il regista, Steven Soderbergh. Pur correndo il rischio di aumentare l'attesa per la pellicola (che al botteghino non ha sfondato). Il film - The Laundromat, che in Italia uscirà come- ha un cast di livello: tra i, Meryl Streep, Gary Oldman e Antonio Banderas. Dopo ...

robertosaviano : Mi piacerebbe che questa card diventasse virale, che postassimo quest’urlo contro uno dei peggiori tiranni del nost… - matteorenzi : Chiamiamo le cose con il loro nome: quello di Erdogan è un ricatto. E l’Europa ha il dovere morale di dire NO ai ri… - SkyTG24 : Il premier #Conte risponde a #Erdogan: 'L'#Ue non può accettare questo ricatto. Non può essere che l'attività sin q… -