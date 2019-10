Il pilota della Ducati pronto per Gran Premio Giappone

Piemonte regione pilota per i volontari della antincendi boschivi : ruolo più attivo nella strategia di “gestione” del rischio : La Giunta regionale ha approvato oggi le nuove linee guida, redatte in collaborazione con il Corpo volontari antincendi boschivi AIB del Piemonte, per realizzare esercitazioni, percorsi di prevenzione e analisi dei dati, in complementarietà con gli operatori forestali regionali. «Si va così delineando un sistema – ha commentato l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi, proponente della delibera – in cui i volontari trovano un ...

Sondrio - ultraleggero contro cavi della seggiovia : pilota sbalzato fuori si slava : È successo a Prato Valentino, in provincia di Sondrio. A bordo c'erano due persone, l'uomo ai comandi è volato fuori dall'abitacolo: si è salvato anche se ha riportato alcuni traumi

VIDEO Tatsuki Suzuki imita Guido Meda : divertente siparietto del pilota giapponese della Moto3 : Vincitore del GP di Misano nella classe Moto3, il giapponese Tatsuki Suzuki è quasi “italiano” da azione, per via del suo modo di fare e del suo essere nel Bel Paese da qualche tempo. pilota del Team SIC58 di Paolo Simoncelli, il nipponico è dotato in pista ma anche fuori, come dimostrato dal divertente siparietto ai microfoni di Sky Sport, dove Suzuki ha cercato di dare appuntamento agli appassionati in vista delle gare di oggi ad ...

Il pilota di Formula 2 Juan Manuel Correa è in un coma indotto dopo l’incidente della settimana scorsa a Spa - in Belgio : Juan Manuel Correa, il pilota di Formula 2 gravemente ferito nell’incidente in cui è morto il pilota francese Anthoine Huber lo scorso 31 agosto, è in coma indotto. Correa, che è statunitense di origini ecuadoriane e ha 20 anni, è

Bambina di 6 anni rapita fuori scuola e ritrovata sul ciglio della strada : è la figlia del pilota Wynand de Jager : La figlia di sei anni del campione di corse di motoscafi Wynand de Jager è stata trovata scaricata viva sul ciglio della strada dopo essere stata rapita da una banda di criminali a bordo di un 4×4. Amy-Lee Jager è stata strappata dalle braccia di sua madre fuori da una scuola elementare nlla periferia di Johannesburg, in Sudafrica, ieri mattina. Angeline, la madre sconvolta della ragazza, ha anche subito un infortunio alla spalla nel corso ...

Formula 1 - Vettel e quel tabù da sfatare a Monza : il pilota della Ferrari svela il suo obiettivo per il Gp d’Italia : Il pilota tedesco ha presentato il prossimo Gran Premio di Monza, rivelando di voler sfatare un particolare tabù A Monza ci ha vinto ormai undici anni fa al volante di una Toro Rosso, sfruttando ovviamente la potenza del motore Ferrari per ottenere un successo storico. photo4/Lapresse A distanza di oltre un decennio, Sebastian Vettel vuole tagliare per primo il traguardo del Gp d’Italia al volante di una monoposto del Cavallino, ...

Formula 1 - Rosberg tagliente all’indirizzo di Vettel : fischiano le orecchie del pilota della Ferrari : L’ex campione del mondo della Mercedes ha commentato il Gp del Belgio, pungendo Vettel con un paragone sorprendente Nico Rosberg ha dimostrato negli ultimi anni di non avere peli sulla lingua, criticando ed elogiano a fasi alterne i suoi ex colleghi tramite il suo podcast su Youtube. photo4/Lapresse L’ultimo a finire nel mirino del tedesco è stato il connazionale Vettel che, dopo il Gp di Spa, è stato paragonato a ‘un ...

Il pilota della Formula 2 Anthoine Hubert è morto dopo un bruttissimo incidente : Automobilismo mondiale in lutto. Il pilota della Formula 2 Anthoine Hubert è morto dopo un bruttissimo incidente che ha coinvolto

Formula 1 - Bottas ormai certo della conferma : la Mercedes ‘cambia’ pilota per il futuro : La permanenza di Bottas costringerà Ocon a cambiare aria in vista della prossima stagione, permettendo così a Russell di diventare pilota del futuro per la Mercedes La Mercedes ha ormai scelto Valtteri Bottas come compagno di Lewis Hamilton anche nella prossima stagione, per quella che sarà la quarta con la line-up composta dal britannico e dal finlandese. photo4/Lapresse Una scelta dolorosa quella compiuta da Toto Wolff, che verrà ...