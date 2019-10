Il padre di un bambino morto nella scuola di Sandy Hook ha vinto una causa contro gli

Il Segreto anticipazioni al 19 ottobre : Juanote è l'amante e padre del bambino di Antolina : Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola de Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda da domenica 13 ottobre e sabato 19 ottobre verrà svelato che Juanote è l'amante di Antolina. Quest'ultimo è ovviamente anche il padre del bambino che la Ramos aspettava. Inoltre, Donna Francisca Montenegro interverrà per difendere Adela da tutti quelli che non accettano i suoi metodi di insegnamento. L'appuntamento con le nuove puntate è ...

Il segreto - puntate del 9 e 10 ottobre : Isaac indaga sul padre del bambino di Antolina : Nuovi ed emozionanti episodi de Il segreto attendono i numerosissimi fan nei pomeriggi del 9 e 10 ottobre prossimi, dove vedremo come proseguiranno le vicende dei protagonisti di Puente Viejo. In particolare le anticipazioni svelano che Isaac, dopo le parole di Alvaro, avrà la conferma anche dal dottor Zabaleta che Antolina era incinta da non più di dodici settimane al momento dell'aborto. Questo farà sì che il carpentiere capirà di essere stato ...

Adottare un bambino - il racconto di un padre felice : Zero. Zero non è un numero. Zero è nulla, mancanza, assenza di qualcosa. Quanti soldi hai? Zero. Quante mele vuoi? Zero. Quante speranze hai? Zero. Quanti spermatozoi sani hai? Zero. Ecco, questo è il mio zero, che lampeggiava come un’insegna luminosa sul mio primo spermiogramma. Dopo anni passati nel virtuoso tentativo di riprodurmi, qualche sospetto che dal punto di vista medico non fosse tutto a posto aveva ...

Il podcast «Chiudi gli occhi - torna bambino» nell’infanzia di Raoul Bova : «E mio padre era in cielo» : Ascolta la puntata nel player qui sotto «Se tu non torni/Non tornerà neanche l’estate/E resteremo qui io e mia madre/A guardare la pioggia», cantava Miguel Bosé. Ed è un verso che sa di sospeso, di passato, di nostalgie, anche se parla al futuro. Peraltro sembra descrivere alla perfezione la diapositiva che ci regala l’ospite di oggi. È un nostro divo del cinema. Ha un fisico da nuotatore della Nazionale qual era, e due occhi da ...

Palermo - bambino di un anno e mezzo ingerisce cocaina e hashish. Il padre : “Li ha trovati in strada” : Il piccolo ha ingerito le sostanze stupefacenti ieri ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione: fortunatamente le cure dei medici hanno migliorato le sue condizioni, quindi oggi è stato trasferito in pediatria. Indaga la polizia di Palermo.Continua a leggere

Cosenza - padre dà calcio a bambino immigrato perché si avvicina al figlio : Brutto episodio di violenza ai danni di un minore in pieno centro a Cosenza. Un uomo ha infatti colpito con un calcio all'addome un bambino immigrato solo perché si era avvicinato a suo...

Cosenza - bambino nordafricano di 3 anni si avvicina alla carrozzina di una neonata : il padre gli dà un calcio e lo scaglia a 2 metri : Una coppia di Cosenza è stata denunciata con l’accusa di lesioni aggravate nei confronti di un bambino di soli tre anni colpevole, secondo le ricostruzioni, di essersi avvicinato alla carrozzina della loro bimba neonata. Il piccolo, di origini nordafricane, martedì scorso si trovava insieme alla madre e ai due fratelli di 8 e 10 anni in uno studio medico. La donna, vedendo che l’attesa della visita si prolungava, ha dato ai figli i soldi ...