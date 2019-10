Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 17 ottobre 2019) “Ha il look delclassico, ma non la scintilla”: cito una delle più soavi tra le semi-stroncature riservate dalla stampa Usa al debutto registico di, attore giustamente amatissimo checon il suo “Motherless Brookyn” ladel Cinema di. Già tritato da un paio di Festival americani, questonewyorchese che ricorda per molti versi “Chinatown”, in versione East Coast, ha dalla sua atmosfere e comprimari di lusso come Bruce Willis, Alec Baldwin e Willem Dafoe.A giocare contro è in primis la durata, 144’, che contribuisce a renderlo (cito sempre la stampa Usa) “narrativamente confuso”. I pregi.ha trasferito negli anni ’50 il celebratonzo omonimo di Jonathan Lethem (in Italia ed. Bompiani), che era ambientato nel 1999. E mette sotto processo le nefandezze ...

WeCinema : #RomaFF14: Via domani sera con il primo red carpet ‘noir’ per @EdwardNorton. Fino al 27 ottobre una maratona stella… - 17BlackCat17 : RT @HuffPostItalia: Il noir di Edward Norton regista apre la Festa di Roma: non basta il 'politically correct'... - HuffPostItalia : Il noir di Edward Norton regista apre la Festa di Roma: non basta il 'politically correct'... -