Il Napoli firma la convenzione per l’uso del San Paolo

Repubblica : De Laurentiis a Napoli domani per firmare la convenzione del San Paolo : De Laurentiis anticipa il suo arrivo a Napoli, già domani dovrebbe essere a Palazzo San Giacomo per la firma della convenzione sullo stadio San Paolo. Lo scrive oggi Repubblica Napoli per il club si tratta di una svolta dal peso specifico fondamentale, visto che la durata extra large dell’accordo permetterà al presidente di mettere in cantiere ulteriori investimenti per migliorare l’impianto (dal Museo agli Sky Box), dopo i lavori appena ...

False fatture - Chiavelli : “Napoli estraneo. Facciamo firmare dichiarazione di trasparenza” : L’ad del Napoli, Andrea Chiavelli, è stato sentito nel corso del processo sulle fatture False per la compravendita di calciatori. Al presidente del Napoli De Laurentiis viene contestato il trasferimento di Calaiò dal Siena al Napoli, nel 2013. Ma insieme a lui, a giudizio, sono anche altri dirigenti, Lotito, Preziosi, Galliani. Il Mattino riporta oggi la linea difensiva del Napoli. “Facciamo firmare una dichiarazione di trasparenza, ...

Stadio San Paolo - convenzione alla firma : «Il Napoli ha pagato tutti i debiti» : Imminente la firma della convenzione tra Calcio Napoli e Comune per l'utilizzazione dello Stadio San Paolo. «Il problema più importante - ha detto l'assessore allo Sport del...

Napoli - firmata la convenzione per lo stadio San Paolo : Svolta in arrivo per lo stadio San Paolo, a breve dovrebbe essere firmata una convenzione tra Calcio Napoli e Comune. ‘Il problema piu’ importante – ha detto l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello ai microfoni di Radio Kiss Kiss – e’ stato risolto con il pagamento da parte del Napoli di vecchie pendenze, che si aggiravano intorno ai 4 milioni e 200 mila euro. Ora la firma diventa ...

Juventus-Napoli 3-3 La Diretta Di Lorenzo firma la clamorosa rimonta : Il Napoli è stata l'unica squadra in grado di impensierire l'egemonia della Juventus e spesso l'assegnazione dello scudetto è passata proprio dalla partita di Torino che si...

Calciomercato Napoli - attesa tra oggi e domani la firma di Llorente : cifre e dettagli : Fernando Llorente ad un passo dal diventare un calciatore del Napoli. La firma dello svincolato attaccante spagnolo è attesa tra oggi me domani, come spiega Tuttosport. Su Llorente c’era anche l’interesse della Fiorentina, ma alla fine è stato il Napoli a spuntarla. Llorente firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo anno a 2,5 milioni a stagione. Rinforzo importante per l’attacco già stellare del Napoli di ...

SportItalia - l'ex Juventus Llorente sarebbe vicino alla firma con il Napoli : Il mercato in questi ultimi giorni di trattative potrebbe regalare grandi acquisti: le società di vertice devono cercare di sistemare ancora le rispettive rose, ed entro il 2 settembre ci aspettiamo clamorose novità sia in tema acquisti che nelle cessioni. La Juventus ad esempio deve piazzare sul mercato alcuni esuberi, su tutti si fanno i nomi di Rugani, Matuidi e Mandzukic ma non sono da escludere le partenze di Bentancur ed Emre Can, solo ...

Napoli - ecco la firma di Lozano : «Benvenuto Hirving» - il tweet di ADL : La firma tanto attesa, ora è arrivata. Hirving Lozano è un nuovo calciatore del Napoli, a confermarlo la firma sul contratto che legherà il messicano - il primo nella storia del...

Lozano a Villa Stuart per le visite mediche prima di firmare il contratto con il Napoli : Dopo tanta attesa è arrivato ieri a Roma Hirving Lozano. In questi minuti l’attaccante messicano è a Villa Stuart per le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con il Napoli. De Laurentiis lo pagherà 38 milioni più alcuni bonus. Pronto un contratto da 4 milioni a stagione fino al 2024. Il dettaglio più interessante, secondo Sky Sport, riguarda l’inserimento di una clausola rescissoria nel suo contratto. Il valore esatto ...