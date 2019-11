Milano - l’ex governatore della Lombardia Maroni condannato a un anno in appello : l’ex governatore della Lombardia Roberto Maroni è stato condannato a un anno in appello (stessa condanna in primo grado) a Milano nel processo con al centro presunte pressioni per favorire, quando guidava il Pirellone, due sue ex collaboratrici che lavoravano con lui quando era ministro dell’Interno. l’ex presidente della Lombardia, che figura tra i 4 imputati, in primo grado era stato condannato a 1 anno (pena sospesa) e solo per uno dei due ...

I Democratici statunitensi hanno vinto le elezioni per il parlamento della Virginia e per il governatore del Kentucky : Negli Stati Uniti, i Democratici hanno vinto le elezioni per il parlamento della Virginia e per il governatore del Kentucky. Sono due risultati significativi: il parlamento della Virginia era controllato da vent’anni dai Repubblicani, mentre il Kentucky è uno stato

Vertice Toti-Carfagna - ma per il governatore della Liguria la deputata di Fi «non strappa» : Per le regionali, il leader e fondatore di "Cambiamo": «Io mi ricandido in Liguria. La Lega, Meloni e anche Forza Italia in Liguria sono d’accordo»

governatore Sardegna indagato per abuso d’ufficio. Rinvio a giudizio per il Presidente della Calabria : Il fascicolo è stato aperto dalla Procura di Cagliari per abuso d’ufficio. «Un atto dovuto», fanno sapere dal Palazzo di Giustizia, per alcuni articoli apparsi sui quotidiani che riportavano le dichiarazioni della consigliera regionale del Movimento Cinquestelle Desirè Manca sulla nomina dei consulenti in Regione

Solinas - indagato governatore della Sardegna : Il governatore della Sardegna Christian Solinas è indagato dalla Procura di Cagliari per abuso d'ufficio. «Un atto dovuto», fanno sapere dal Palazzo di Giustizia, per...

Il governatore della Puglia Emiliano coinvolto in un'inchiesta sullo scambio di favori : Si intreccia con l'inchiesta che vede indagato il governatore pugliese Michele Emiliano, quella che stamane ha portato agli arresti domiciliari l'ex parlamentare dell'Udc di San Marco in Lamis (Fg), Angelo Cera, e il figlio Napoleone, consigliere regionale dei Popolari. Sono accusati di concussione in relazione a presunti illeciti nell'assegnazione di appalti della 'Sanitaservice' di Foggia. Gli arresti sono stati disposti nell'ambito del ...