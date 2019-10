Il dolore ha il suo ‘termostato’ | aumenta con lo stress

Elena Santarelli racconta il suo dolore : Mi sentivo Wonder Woman - poi sono crollata : Elena Santarelli è uscita già da qualche tempo dal tunnel della malattia del suo figlio maggiore Giacomo, che già dallo scorso mese di maggio può definirsi guarito. Gli anni della malattia sono stati un incubo per la showgirl e suo marito Bernardo Corradi, che durante quel periodo si sono impegnati anche a sostegno della ricerca e delle altre famiglie nella loro stessa situazione.\\Intervistata dal settimanale F, Elena Santarelli ha raccontato i ...

Francesca Fialdini - tutto il suo dolore. La conduttrice non riesce a realizzare ciò che è successo. Tanta tristezza : Manuel Frattini se ne è andato all’improvviso lasciando un enorme vuoto nel mondo dello spettacolo. Manuel Frattini era il re dei coreografi e si è spento tra una replica e l’altra de ‘La prima volta’, lo spettacolo nato all’interno del progetto Italy Bares che ha portato al Teatro Principe lo storico Broadway Bares del coreografo Jerry Mitchell. C’era anche Manuel che, dopo lo spettacolo va a prendere un aperitivo con i colleghi. Non fa in ...

“Ho perso una figlia”. Rosanna Lambertucci tira fuori tutto il suo dolore : nessuno lo aveva mai saputo : Un dolore atroce per Rosanna Lambertucci, uno dei volti più amati della tv. Un dolore che esce fuori dopo anni, ha scelto il salotto di Verissimo Rosanna Lambertucci per raccontarlo davanti a una Silvia Toffanin oltremodo commossa. “La morte di mio padre ha salvato la vita a me tanti anni dopo – spiega -. Ha avuto un incidente stradale vicino Latina, apparentamene non aveva nulla di grave. Quando lo hanno portano in ospedale, era troppo tardi. È ...

Buca e scoppia a piangere - ma nessuna ammiraglia si ferma ad aiutarlo : Becerra abbandonato al suo… ‘dolore’ : La dolce storia di Becerra: fora durante la prova Juniores dei Mondiali di ciclismo e scoppia a piangere I Mondiali di ciclismo su strada, in attesa della prova elite uomini di domenica, stanno regalando puro spettacolo per le strade dello Yorkshire. I campioni delle due ruote si stanno dando battaglia per preziosissime medaglie e titoli iridati, ma non mancano gli episodi di contorno che arricchiscono la rassegna. Ieri, nella prova ...

Sbranata viva dai suoi due cani - aveva 3 figlie. I vicini : “Abbiamo sentito le urla di dolore” : Elayne Stanle, madre di tre figlie, aveva 44 anni. Sarebbe stata aggredita a morte dai suoi due mastini nella casa in cui viveva vicino Liverpool. I vicini hanno provato a salvarle la vita, ma la donna era chiusa in casa. All'arrivo dei paramedici, era ormai già troppo tardi.Continua a leggere

Sbranata viva dai suoi due cani - aveva 44 anni. I vicini : “Abbiamo sentito le urla di dolore” : Elayne Stanle, madre di tre figlie, aveva 44 anni. Sarebbe stata aggredita a morte dai suoi due mastini nella casa in cui viveva vicino Liverpool. I vicini hanno provato a salvarle la vita, ma la donna era chiusa in casa. All'arrivo dei paramedici, era ormai già troppo tardi.Continua a leggere

Nadia Toffa - il dolore di Giulio Golia/ "Non voleva noi de Le Iene al suo capezzale" : Nadia Toffa, il dolore di Giulio Golia per la morte della gioranlista. "Non voleva noi de Le Iene al suo capezzale". E racconta come seppe del malore...

Storie Italiane : De Marinis svela il suo dolore e parla di Tale e Quale : Tale e Quale Show: Davide De Marinis confessa il suo più grande dispiacere a Storie Italiane E’ stato Davide De Marinis uno degli ospiti della puntata di Storie Italiane di oggi, lunedì 23 settembre. Intervistato dalla padrona di casa Eleonora Daniele, il concorrente di Tale e Quale Show 2019 ha parlato, ovviamente, della sua nuova esperienza su Rai1 (appunto nel seguitissimo programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti), arrivando ...

Giulia De Lellis parla dell'argomento del suo libro : 'dolore assurdo - quasi mortale' : Manca sempre meno all'uscita del primo libro di Giulia De Lellis, 'Le corna stano bene su tutto. Ma io stavo meglio senza', e cresce l'attesa dei fan che non vedono l'ora di leggere per intero il testo che ha come argomento principale la fine del suo amore con Andrea Damante, avvenuto in seguito al tradimento perpetuato dall'ex tronista di Uomini e Donne ai danni dell'influencer. Se è stata la diretta interessata a mostrare alcuni stralci del ...

Il dolore di Sara - ex dell'omicida che ha ucciso il suo migliore amico : "La gente dice che è colpa mia" : “Mi hanno detto cosa era accaduto e mi è crollato il mondo addosso. Poi ho visto tutti quei messaggi su Facebook: è stato terribile”. A parlare al Corriere della Sera è Sara, giovane fidanzata del 23enne Alberto Pastore cheieri ha accoltellato in strada il suo migliore amico Yoan Leonardi, e poi l’ha lasciato morente, fuggendo in auto. Dopo l’omicidio, il ragazzo ha postato un messaggio su ...

Diaco ricorda Nadia Toffa e si commuove : "Le chiedo scusa - non ho capito il suo grido di dolore" : Il conduttore di 'Io e Te' condivide con il pubblico alcune delle sue conversazioni con la giornalista scomparsa e condanna...

“Ho dolore ovunque”. Nadia Toffa - altra sciacallata : la scoperta sul suo ‘ultimo post’ : Gli sciacalli non si fermano nemmeno davanti alla tristezza, davanti alla commozione, davanti alla morte di Nadia Toffa. Anzi continuano, imperversano, in quello che ormai è un vero e proprio gioco criminale. Tra le tantissime ricerche che si stanno facendo su Google in questi giorni, ovviamente c’è quella relativa all’ultimo messaggio su Facebook della conduttrice. Ecco allora che sul web ha iniziato a circolare un lungo messaggio. Lo avrebbe ...

Pierluigi Diaco : "Chiedo scusa a Nadia Toffa per non aver capito che quel suo grido di dolore era un modo per abbracciare la vita" : “In questi giorni oltre alle parole di sincero cordoglio, sui social e sui media si è svolto un insopportabile, incivile e gratuito dibattito sull’opportunità di vivere pubblicamente il dolore”. Con queste parole Pierluigi Diaco, conduttore di Io e Te ha voluto aprire il ricordo di Nadia Toffa.“Noi riteniamo che non sia giusto esprimere giudizi e dare pagelle su come affrontare la sofferenza”, ha detto ...