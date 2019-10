Il bullismo influenza i geni? Così capita nelle scimmie

Fonte : wired

(Di giovedì 17 ottobre 2019) (foto: Getty Images) Chi patisce uno status sociale più basso vive meno e peggio, perché soffre più stress e questo ha inevitabili conseguenze per la salute. Ciò non vale soltanto dentro le società umane, ma anche per alcuni nostri parenti: in questo caso, parliamo del macaco rhesus. La sofferenza patita in fondo alla gerarchia lascia tracce nell’attivazione di particolari, rendendo più debole il sistema immunitario. Non solo: il cambiamento resta, anche una volta aumentato il proprio rango. Questo è quanto hanno osservato i ricercatori della Duke University di Chicago e recentemente pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences. Lo studio, durato più di un anno, ha coinvolto 45 femmine di macaco reso del Centro nazionale di ricerche sui primati Yerkes di Atlanta, negli Stati Uniti. Di norma questein cattività gareggiano per ottenere un alto rango ...