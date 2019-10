I Toto si lasciano dopo 40 anni

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Ihanno annunciato il loro scioglimento, fissando la data dell'addio. Si tratta del prossimo 20 ottobre, data del concerto a Philadelphia che conclude il tour di celebrazione dei 40di carriera. Lo show, oltre a chiudere il 40 Trips Around the Sun, sarà anche l'ultima occasione di vedere in azione sul palco Steve Lukather, Steve Porcaro, David Paich e Joseph Williams, cioè l'attuale formazione della band. È stato proprio Steve Lukather, chitarrista, fondatore e leader deia dare l'annuncio, che non contiene alcuna possibilità di errore d'interpretazione: «Non so cosa succederà in futuro ma so che il 20 ottobre a Philadelphia terremo l’ultimo show con questa formazione. Non so cosa succederà successivamente ma so che è la fine di questa configurazione della band» ha detto il musicista a The ...

