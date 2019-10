I telefoni degli adolescenti vanno controllati | emersa la chat dell’orrore | ridevano

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Video a luci rosse, immagini pedopornografiche, frasi e slogan inneggianti ad Adolf Hitler, al suo amico Mussolini e persino all’Isis, frasi choc contro migranti ed ebrei. Stiamo parlando di un covo di criminali? Forse, in teoria, ma in realtà è quanto scovato in unadi. Italiani, ‘normali’, di buona famiglia e senza alcun apparente problema. A scoprire il gruppo WhatsApp di una banda di ragazzini è stata la mamma di uno di loro, che ha subito avvertito gli altri genitori trovandosi di fronte un muro: nessuno ha fatto nulla. Tanto che la donna ha dovuto, da sola, fare denuncia alle forze dell’ordine che si sono messe subito a indagare. La mamma in questione ha deciso un giorno di dare una sbirciatina al telefono del figlio 13enne e su WhatsApp le è subito balzata all’occhio la‘The shoah party‘. Aprendolo ha visto, letto e ...

