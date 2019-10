Hubble ha puntato lo sguardo su un nuovo oggetto interstellare

Fonte : wired

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Nel 2017 è stato il turno di Oumuamua, l’asteroide diventato celebre (non solo) per la sua forma di sigaro ma soprattutto per essere il primola cui rotta bucava letteralmente i piani orbitali dei pianeti del sistema solare, per poi proiettarsi dinello spazio profondo. Alcuni giorni fa, il 12 ottobre, abbiamo immortalato grazie al telescopio spazialeil nostro secondo visitatore: è la cometa 2I/Borisov (dove I sta proprio pere 2 per secondo). Il nostro ospite, col suo cuore ghiacciato e avvolto in un fitto alone di polveri, si sta avvicinando a noi e il 7 dicembre raggiungerà la minima distanza col Sole: 300 milioni di chilometri, quindi non poco, ma sufficienti a poterla osservare col telescopio anche da Terra. Nell’attesa, ecco in un video le spettacolari immagini die la ricostruzione virtuale degli ...