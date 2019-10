HONOR | il 22 ottobre | presenterà la nuova Band 5i con sensore Spo2

A volte ritornano : HONOR 20 Lite dal 22 ottobre - le specifiche : Se vi svelassimo che sta per essere commercializzato Honor 20 Lite cosa ci rispondereste? Come si legge su 'Weibo', sul mercato cinese è un programma il lancio di un device avente proprio questa nomenclatura, già utilizzata per contrassegnare un altro smartphone, venuto alla luce qui da noi mesi fa e conosciuto localmente come Honor 20i. A conti fatti, quindi, Honor 20 Lite sarà un dispositivo inedito per la patria, con presentazione fissata ...

Conto alla rovescia per 4 smartphone HONOR verso EMUI 10 : beta entro fine ottobre : Il mese di ottobre si chiuderà con il botto per diversi smartphone Honor pronti a toccare con mano la beta di EMUI 10. Dopo settimane di indiscrezioni, infatti, ora possiamo concentrarci su notizie più concrete per quanto concerne la prima apparizione ufficiale del pacchetto software, seppur nella semplice versione beta. Alcuni dettagli cruciali da chiarire questo mercoledì, dunque, anche per i possessori di un Honor 20 Pro dopo aver esaminato ...

Bce : venerdì 11 ottobre Draghi riceverà da Cattolica laurea HONORis causa : Milano, 2 ott. (AdnKronos) – venerdì 11 ottobre a Milano il presidente della Bce, Mario Draghi, riceverà dall’Università Cattolica la laurea honoris causa in Economia. La cerimonia si terrà alle ore 11.30 nell’Aula Magna dell’Ateneo: seguirà una lectio magistralis dell’economista, già governatore della Banca d’Italia. “La laurea honoris causa in Economia al professor Mario Draghi è il ...