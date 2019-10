HONOR 20 e 20 Pro vicini alla Magic UI 3 0 beta | della quale affiorano alcune novità

HONOR lancia le cuffie xSport PRO con tutto ciò che serve a 23 euro : HONOR ha rivelato in Cina le sue nuove cuffie wireless dedicate a chi fa sport: si chiamano HONOR xSport PRO e costano meno di 23 euro. L'articolo HONOR lancia le cuffie xSport PRO con tutto ciò che serve a 23 euro proviene da tuttoAndroid.

Ecco come provare e recensire in anteprima HONOR 9X in Italia : Da oggi fino al prossimo 22 ottobre HONOR offre la possibilità di entrare nel Programma di Accesso Anticipato per poter testare in anteprima HONOR 9X. L'articolo Ecco come provare e recensire in anteprima HONOR 9X in Italia proviene da TuttoAndroid.

HONOR Band 5 torna in promozione su eBay a un ottimo prezzo : HONOR Band 5 torna a essere protagonista su eBay, dove può essere acquistato a partire da circa 28 euro. L'articolo HONOR Band 5 torna in promozione su eBay a un ottimo prezzo proviene da TuttoAndroid.

Google Camera APK per Huawei Mate 10/10 Pro e HONOR Play : Google Camera APK per Huawei Mate 10/10 Pro e Honor Play - Scarica Google Camera APK con Night Sight per Huawei Mate 10/10 Pro e Honor Play

Huawei e HONOR sembrano avere decine di smartphone 5G da lanciare nei prossimi mesi : Stando alle ultime informazioni provenienti dalla Cina, Huawei e HONOR hanno diversi altri device dotati di connettività 5G in arrivo. Ecco tutti i dettagli L'articolo Huawei e HONOR sembrano avere decine di smartphone 5G da lanciare nei prossimi mesi proviene da TuttoAndroid.

HONOR V30 e V30 Pro dovrebbero vantare specifiche al top a partire da 384 euro : Secondo un noto blogger di Weibo, la serie HONOR V30 potrebbe essere presentata in versione standard e in una versione Pro, rispettivamente con un display LCD a foro singolo per ospitare una singola fotocamera e un display OLED con foro più ampio per alloggiare la doppia fotocamera selfie. L'articolo HONOR V30 e V30 Pro dovrebbero vantare specifiche al top a partire da 384 euro proviene da TuttoAndroid.

HONOR V30 arriva la versione “Pro” 5G con display OLED - fotocamera dual selfie : Honor si prepara a lanciare il suo primo smartphone 5G Honor V30 Pro arriva alla fine di questo mese e le informazioni che arrivano rivelano che la società potrebbe lanciarlo in due varianti simili alla serie Huawei Mate 30.

Si faranno desiderare gli HONOR V30 e HONOR V30 Pro : specifiche esaltanti : Si presenteranno più che bene Honor V30 e Honor V30 Pro, i primi smartphone 5G del sub-brand controllato da Huawei. I device verranno ufficializzati entro la fine del mese, e si distingueranno innanzitutto per la presenza di un singolo e di un doppio foro lungo il pannello frontale, per il contenimento della fotocamera anteriore. Come riportato su Twitter da '@RODENT950', Honor V30 includerà una batteria da 4000mAh con supporto alla SuperCharge ...

HONOR V30 e V30 Pro dovrebbero vantare specifiche al top - fra cui una cam da 64 MP : Secondo un noto blogger di Weibo, la serie HONOR V30 potrebbe essere presentata in versione standard e in una versione Pro, rispettivamente con un display LCD a foro singolo per ospitare una singola fotocamera e un display OLED con foro più ampio per alloggiare la doppia fotocamera selfie. L'articolo HONOR V30 e V30 Pro dovrebbero vantare specifiche al top, fra cui una cam da 64 MP proviene da TuttoAndroid.

HONOR V30 potrebbe arrivare anche in versione Pro con display OLED - doppia fotocamera selfie e altro : Secondo un noto blogger di Weibo, la serie HONOR V30 potrebbe essere presentata in versione standard e in una versione Pro, rispettivamente con un display LCD a foro singolo per ospitare una singola fotocamera e un display OLED con foro più ampio per alloggiare la doppia fotocamera selfie. L'articolo HONOR V30 potrebbe arrivare anche in versione Pro con display OLED, doppia fotocamera selfie e altro proviene da TuttoAndroid.

Senza bordi il prossimo HONOR V30 e con doppio foro per la fotocamera frontale : Eravate preoccupati del fatto che non si assisteva da un po' di tempo alla presentazione di un nuovo dispositivo Honor? Il produttore cinese vi accontenterà a breve con la presentazione di Honor V30, di cui è trapelata una prima immagine su 'slashleaks.com'. Il dispositivo sarà contraddistinto da bordi laterali assai stretti per ciascun lato dello schermo, e da un doppio foro collocato in alto a sinistra, chiamato ad ospitare la doppia ...

La versione europea HONOR 9X Pro potrebbe essere diversa da quella cinese : La versione europea di HONOR 9X Pro potrebbe avere sensore di impronte sul retro, una fotocamera diversa e i servizi di Google preinstallati. L'articolo La versione europea HONOR 9X Pro potrebbe essere diversa da quella cinese proviene da TuttoAndroid.

Xperia 1 - Galaxy A7 (2018) - HONOR 9X Pro e Mi A3 si aggiornano con varie novità e patch : Per Huawei P Smart (2019), Sony Xperia 1 e Xiaomi Mi A3 è stato rilasciato un nuovo aggiornamento di sicurezza. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Xperia 1, Galaxy A7 (2018), HONOR 9X Pro e Mi A3 si aggiornano con varie novità e patch proviene da TuttoAndroid.

Fotocamera e chiamate al top per HONOR 20 Pro con patch B154 : Da poco arrivato sul mercato, il tanto decantato Honor 20 Pro comincia a far parlare di sé anche per gli aggiornamenti software assicurati dal produttore. Proprio in questi giorni, come vi abbiamo riportato prontamente, stiamo assistendo a diverse segnalazioni da parte degli utenti che hanno iniziato a ricevere l’upgrade di agosto. A maggior ragione tenendo a mente la natura di un pacchetto software che potrebbe riservarci più novità di quanto ...