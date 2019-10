Hockey ghiaccio | Alps League 2020 | Vipiteno batte Fassa e si riprende la vetta | bene

Fonte : oasport

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Si è disputata stasera l’ottava giornata di2019-, torneo europeo disuconquista il derby tutto italiano controper 2-1 e sila testa della classifica. Insegue ad un solo punto di distacco Valpusteria, vittoriosa in casa del Linz per 2-6. Successo esterno ampio anche per Cortina che si impone sul campo del Salzburg con il punteggio di 1-6, mentre Gherdeina fa valere il fattore casa contro il Bregenzerwald (6-4) e completa una giornata super per le squadre italiane. LINZ-VALPUSTERIA 2-6 Quinta vittoria consecutiva per i Lupi che agganciano il Ritten in seconda posizione a quota 20 punti. La partita non inizia al meglio per i dominatori della passata regular season, visto che i Wings sbloccano l’incontro al 9′ con il gol in situazione di powerplay di Marcel Mayrhofer. La reazione dei gialloneri è immediata e ...

LSportCH : Le classifiche di National League per periodo di gioco… quali le migliori squadre? - LSportCH : HC Ambrì-Piotta vs Banska Bystrica 4-3 – Resoconto e immagini della partita! - SisalMatchpoint : ??? #winteriscoming anche per lo #sport ?? E a proposito di ghiaccio??, scopri tutte le quote sulla #NHL di #Hockey… -